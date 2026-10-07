فعّلت شركة «OpenAI» ميزة العلامة المائية تلقائيًا للنصوص المولدة عبر نموذج «ChatGPT» داخل دول الاتحاد الأوروبي، تزامنًا مع تطبيق المتطلبات التنظيمية الجديدة. ويقتصر هذا التفعيل الإجباري على المنطقة الأوروبية فقط، بينما تظل الميزة متاحة لكنها معطلة افتراضيًا في باقي المناطق حول العالم.

الامتثال لتشريعات الذكاء الاصطناعي الأوروبية

يستهدف الإجراء الجديد ضمان الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الذي دخل حيز التنفيذ خلال شهر أغسطس الماضي. ويلزم هذا التشريع بوضع علامات قابلة للكشف آليًا على المحتوى المنتج بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

لا توجد حاليًا طريقة فعالة وموثوقة تمامًا لتمييز المحتوى المولد بدقة مطلقة. ورغم وجود معايير مثل «SynthID» ومشروع «C2PA»، إلا أنها تظل قابلة للتجاوز من قبل المستخدمين.

آلية عمل نظام «textGrain» الخاص

تعتمد الشركة على تقنية ملكية خاصة تُسمى «textGrain»، وقد نشرت ورقة تقنية تشرح آلية عملها بالتفصيل. وتدمج هذه التقنية أنماطًا خفية في عملية اختيار الكلمات دون التأثير سلبًا على جودة النصوص النهائية.

تتطلب قراءة هذه الأنماط الخفية استخدام كاشف متخصص وامتلاك مفتاح خاص للوصول إلى البيانات المشفرة. وستوفر الشركة إمكانية الوصول إلى هذا الكاشف لمجموعة محدودة من الباحثين والمنظمات المعتمدة.

تنظيم صلاحيات الوصول مستقبلاً

وضعت الشركة عملية طلب موافقة رسمية لإضافة جهات أخرى للحصول على صلاحية الوصول إلى الكاشف مستقبلاً. ويسمح هذا الإجراء بتوسيع دائرة التحقق بشكل مضبوط ومنظم وفقًا للمعايير المحددة.