تفاصيل التصميم ومقاومة الماء والوزن

يقارن التقرير الفني بين هاتفي آيفون 18 برو ماكس وجالكسي إس 26 ألترا من حيث المواصفات والأداء. يتميز هاتف شركة أبل بتصميم متعدد الملمس مع درع سيراميك من الجيل الثاني يغطي الواجهة الأمامية.

يحمل الآيفون تصنيف IP68 لمقاومة الماء بعمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة متواصلة. في المقابل يستخدم جالكسي زجاج غوريلا أرمور 2 المسطح في الواجهة وغوريلا فيكتوس 2 في الخلفية.

يدعم جهاز سامسونج مقاومة الماء وفق معيار IP68 بعمق 1.5 متر فقط لمدة نصف ساعة. ويبلغ وزن جالكسي إس 26 ألترا 214 جراماً مقابل 249 جراماً لهاتف آيفون الأثقل وزناً.

مواصفات الشاشات ومستويات السطوع

يحتوي الآيفون على شاشة LTPO OLED بقياس 6.9 بوصة ودقة تصل إلى 460 بكسل لكل بوصة. بينما تبلغ دقة شاشة الجالكسي 1440 × 3120 بكسل بكثافة أعلى تصل إلى 500 بكسل لكل بوصة.

يصل السطوع التلقائي الأقصى للجالكسي إلى 1480 شمعة مقابل 969 شمعة فقط للآيفون. ومع ذلك يبلغ ذروة السطوع لكلا الجهازين حوالي 2800 شمعة عند الحاجة القصوى.

أداء البطارية وسرعات الشحن

تبلغ سعة بطارية آيفون 18 برو ماكس 5391 ميلي أمبير في الساعة مقابل 5000 ميلي أمبير للجالكسي. وسجل الآيفون معدل استخدام نشط بلغ 19 ساعة و20 دقيقة خلال الاختبارات.

حقق الجالكسي معدل استخدام نشط أقل بلغ 16 ساعة و22 دقيقة رغم تقارب سعات البطاريات. ويدعم الآيفون الشحن السلكي بقدرة 54 واط واللاسلكي حتى 25 واط.

يدعم الجالكسي الشحن السلكي بقدرة 60 واط بالإضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي. يصل كلا الهاتفين إلى شحن بنسبة 50% خلال 15 دقيقة فقط.

يكتمل شحن الجالكسي أسرع بـ 12 دقيقة مقارنة بالوقت الذي يستغرقه الآيفون للشحن الكامل.

المعالجات والذاكرة والتخزين

يعمل الآيفون بمعالج A20 Pro المصنع بتقنية 2 نانومتر والذي يحتوي على نواتين فائقتين بتردد 4.93 جيجاهرتز. كما يضم أربع نوى فعالة بتردد 2.64 جيجاهرتز ومحرك عصبي بـ 32 نواة مقارنة بـ 16 نواة في الجيل السابق.

يتوفر الآيفون بخيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت. ويستخدم الجالكسي نسخة معدلة من معالج سنابدراجون 8 إيليت جين 5 تعمل نواه الرئيسية بتردد 4.74 جيجاهرتز.

تتوفر نسخ الجالكسي بذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 جيجابايت وتخزين حتى 1 تيرابايت. وتفوق الآيفون في اختبارات الأداء الخام للمعالج والرسومات والذكاء الاصطناعي.

أنظمة الكاميرات والمستشعرات

تبلغ دقة المستشعر الرئيسي للجالكسي 200 ميجابكسل بفتحة عدسة ثابتة f/14. بينما يأتي مستشعر الآيفون بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة تصل إلى f/4.0.

تحتوي الكاميرا الأمامية للآيفون على مستشعر 18 ميجابكسل وعدسة واسعة 20 ملم. وتستخدم الكاميرا الأمامية للجالكسي مستشعراً تقليدياً بدقة 12 ميجابكسل وعدسة 23 ملم.