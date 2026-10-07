أعلن لاعب وسط روما، بريان كريستانتي، عن استبعاده المحتمل من المباراتين القادمتين لفريقه أمام كومو وريال مدريد، وذلك خلال حضوره فعالية رعاية تجارية مؤخراً.

إصابة الركبة تبعده عن المنتخب والمباريات المحلية

انسحب اللاعب من تشكيلة منتخب إيطاليا المشاركة في دوري الأمم الأوروبية نتيجة تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة. وأكد كريستانتي أن عملية التعافي من هذه الإصابة ستستغرق وقتاً طويلاً قبل العودة إلى الملاعب.

أهمية الثبات في صدارة الدوري الإيطالي

يتصدر روما حالياً جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالمشاركة مع إنتر ولاتسيو، بينما يأتي فريق كومو مباشرة خلف فرق الصدارة. ووصف كريستانتي المواجهة المقبلة أمام كومو بالحاسمة للمنافسة على المركز، مشيراً إلى أهمية الثبات لتحقيق نتائج إيجابية متتالية.

ونوه اللاعب بأن الفريق بدأ الموسم الحالي بأساس أكثر متانة مقارنة بالمواسم السابقة. واعتبر في الوقت ذاته أن ريال مدريد يظل خصماً كبيراً دائماً في المنافسات الأوروبية.

تأثير مورينيو واختلاف تجربة التدريب مع التقدم بالعمر

أعرب كريستانتي عن سعادته برؤية المدرب جوزيه مورينيو مجدداً، مؤكداً أنه غرس عقلية الفوز داخل نادي روما. وسبق للاعب العمل مع المدرب جيان بييرو غاسبيريني في أتالانتا، حيث أكد أن هويته التدريبية لم تتغير منذ سنوات.

وأوضح كريستانتي اختلاف تجربة التدريبات حالياً وهو بعمر 31 عاماً مقارنة بفترة عمله وهو في الحادية والعشرين من عمره.