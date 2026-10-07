يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمنافسة نظيره ليفربول على التعاقد مع صانع الألعاب ريان شرقي، في وقت يواجه فيه مانشستر سيتي صعوبات محتملة في الاحتفاظ باللاعب حال صدور عقوبة رياضية قاسية ضده.

المردود التهديفي والملاءمة الفنية

يبلغ عمر اللاعب الفرنسي 23 عاماً، وقدم 25 مساهمة تهديفية خلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي. كما سجل ست مساهمات تهديفية في ثماني مباريات خاضها في الموسم الحالي.

يرى المسؤولون في باريس سان جيرمان أن المستوى الفني لشرقي يتناسب تماماً مع أسلوب لعب الفريق، ويفضل النادي الباريسي بشكل عام التعاقد مع المواهب الفرنسية المحلية لتعزيز صفوفه.

الوضع التعاقدي والقيمة السوقية

يمتد عقد شرقي مع مانشستر سيتي حتى عام 2030، ولا توجد مؤشرات حالياً على سعيه للرحيل. ودفع النادي الإنجليزي 42.5 مليون يورو للتعاقد معه سابقاً من أولمبيك ليون.

لا يواجه سيتي ضغوطاً فورية للبيع، ويتوقع الحصول على مبلغ أعلى بكثير نظير انتقال اللاعب الآن، إلا أن العقوبات الرياضية المحتملة قد تؤثر مباشرة على استراتيجية الانتقالات المستقبلية للفريق.

المراقبة الأوروبية وعوامل الحسم

يراقب نادي ليفربول وضع اللاعب تحسباً لأي تطورات جديدة قد تطرأ على المشهد، ويتابع تشيلسي وريال مدريد أيضاً وضع اللاعب السابق في ليون عن كثب.

يعتمد مستقبل هذه الصفقة المحتملة بشكل كلي على نتيجة استئناف سيتي والعقوبة النهائية، وستحدد الإجراءات القانونية المقبلة قدرة النادي على الاحتفاظ بنجمه أو الاضطرار للتفاوض بشأن بيعه.