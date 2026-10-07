احتضن ملعب مونومنتال في بوينس آيرس المباراة الودية بين منتخب الأرجنتين وبنين، والتي خُصصت كحدث وداعي للاعب ليونيل ميسي أمام مدرجات امتلأت بالكامل قبل صافرة البداية.

سجل حافل دون هزيمة على أرض ريفر بليت

يُعد هذا الصرح الرياضي المقر الرئيسي لفريق ريفر بليت والأكبر في البلاد، وشهد تاريخاً خاصاً للنجم الأرجنتيني الذي لم يتذوق طعم الخسارة فيه قط. حقق ميسي الفوز في 22 مباراة من أصل 28 لقاءً خاضه على هذه الأرضية، بينما انتهت المباريات الست المتبقية بالتعادل.

نجح القائد في زيارة الشباك 19 مرة خلال مسيرته في هذا الملعب تحديداً. تزامن هذا السجل الاستثنائي مع وصول المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد مسيرة مظفرة شهدت التتويج بلقبين في كوبا أمريكا وكأس العالم.

تشكيلة أساسية تعيد نجوم المونديال والمشاعر الجياشة

ضم التشكيل الأساسي عدداً من لاعبي نهائي كأس العالم 2026، حيث تواجد الحارس إيميليانو مارتينيز والمدافعون أغوستين جياي وكريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي ونيكولاس تاغليافيكو. دعم خط الوسط الثلاثي إنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر ورودريغو دي باول، بينما قاد الهجوم جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز إلى جانب ميسي.

ظهرت علامات التأثر بوضوح على اللاعب الذي ذرف الدموع أثناء عمليات الإحماء وقبلها أثناء التنقل بالحافلة نحو الملعب. يأتي هذا المشهد العاطفي رغم انتقادات قديمة وجهها مشجع قبل عشرين عاماً اعتبر فيها أن تقدير ميسي كان مبالغاً فيه، علماً بأن اللاعب كان قد اعتزل دولياً مؤقتاً في عام 2016 عقب نهائي كوبا أمريكا.

المواجهة ضد بنين والتغطية الإعلامية الدولية

يحتل منتخب بنين المركز الثالث والتسعين في التصنيف العالمي، وهو ما يتماشى مع توجه الأرجنتين لمواجهة فرق ذات تصنيف متدنٍ في الوديات، حيث يبلغ متوسط تصنيف خصومها 85 عالمياً. تولت خدمة البث "فيكس" نقل وقائع اللقاء جماهيرياً في كل من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإسبانيا.