تغادر مركبة سيغنوس إكس إل محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة 9 أكتوبر ضمن مهمة الخدمات التجارية لإعادة التموين-24، بعد أن سلمت أكثر من 11 ألف رطل من الإمدادات والتجارب العلمية إلى المجمع المداري.

تفاصيل عملية الانفصال والبث المباشر

تبدأ التغطية المباشرة لعملية الانفصال والمغادرة الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يرسل مراقبو الطيران أوامر محددة لذراع كنادارم2 الآلية لفصل المركبة عن منفذ وحدة يونيتي المواجه للأرض.

تتم مناورة المركبة لاحقاً للوصول إلى وضع الإطلاق النهائي في تمام الساعة 12:45 ظهراً. ويراقب رائد الفضاء لوك ديلاني هذه العملية الدقيقة من داخل المجمع المداري لضمان سيرها وفق الجدول الزمني.

التخلص من النفايات والخروج من المدار

تحمل المركبة حالياً آلاف الأرطال من النفايات والحمولات غير الضرورية التي سيتم التخلص منها بعيداً عن المحطة. ومن المقرر أن تخرج سيغنوس إكس إل من المدار يوم الأحد 11 أكتوبر لتدخل في مسار مدمر نحو الغلاف الجوي للأرض.

ستحترق المركبة بأمان عند عودتها، ولن تبث ناسا أي تغطية لمرحلة الخروج من المدار. وتضمن هذه الآلية التخلص الكامل من المخلفات دون ترك أي حطام فضائي.

رحلة العودة وبداية المهمة

انطلقت مركبة إعادة التموين هذه في 11 أبريل الماضي على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس. وتم الإطلاق بنجاح من مجمع الإطلاق الفضائي 40 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية بولاية فلوريدا.