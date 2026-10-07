أصبح بإمكان مستخدمي أنظمة أندرويد وآي أو إس حالياً التعامل مع المكالمات المزعجة ذاتياً عبر أدوات مدمجة، مما ينهي الحاجة إلى الاعتماد على خدمات خارجية مثل تروكولر التي وفرت تحديد الهوية وتصفية المكالمات لسنوات.

إلغاء الحاجة إلى الاشتراكات المدفوعة وبدائل شركات الاتصالات

لم يعد تجنب المكالمات غير المرغوب فيها يتطلب تطبيقات خارجية أو اشتراكات مدفوعة بعد دمج الحلول في الأنظمة الأساسية. وقد تقدم شركات الاتصالات ميزات حماية خاصة بها يمكن تفعيلها عبر الحساب الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشركة إذا لم تكن مفعلة افتراضياً.

آليات التصفية والبريد الصوتي في أجهزة آيفون

تتوفر خيارات تصفية المكالمات في آيفون ضمن إعدادات التطبيقات ثم الهاتف، حيث يؤدي تفعيل خيار البريد العشوائي إلى منع رنين المكالمات التي تحددها الشركة كمزعجة. وتُحوَّل هذه المكالمات تلقائياً إلى البريد الصوتي عند تفعيل التصفية، بينما تظهر في قسم خاص ضمن تبويب المكالمات في تطبيق الهاتف.

التحكم في المتصلين المجهولين وخيارات الفحص النصي

يُظهر تفعيل خيار المتصلين المجهولين المكالمات الحديثة من غير جهات الاتصال في قسم منفصل، ويمكن استخدام ميزة "تحديد كمعروف" لإزالة رقم معين من هذه القائمة. الخيار الافتراضي لفحص المتصلين المجهولين هو "أبداً" حيث يرن الهاتف طبيعياً، بينما يقوم خيار "الصمت" بكتم مكالمات الأرقام غير المحفوظة وتحويلها إلى البريد الصوتي.

يتيح خيار "طلب سبب الاتصال" فحص المتصلين وعرض نص مباشر لسبب الاتصال، لكن هذه الميزة تتوفر فقط في دول محددة وعلى أنظمة آي أو إس 26 فأحدث. ويُوصى بحفظ أرقام الجهات المهمة كالمكاتب الطبية والعملاء لتجنب حجب مكالماتهم الشرعية عند ضبط هذه الإعدادات.