اكتمال الاندماج وتوحيد منصات البث

أتمت شركة سكاي دانس الإعلامية الجديدة اندماجها مع وارنر برذرز ديسكفري، معلنةً عزمها دمج تطبيقات البث التابعة لها في خدمة واحدة. استغرقت صفقة الاستحواذ، التي بلغت قيمتها 110 مليارات دولار، قرابة عام كامل، وشملت خدمات إتش بي أو ماكس وباراماونت بلس وديسكفري بلس.

توقفت الصفقة مؤقتاً بسبب دعوى قضائية متعددة الولايات، قبل أن يتوصل باراماونت إلى تسوية قانونية في أواخر سبتمبر. وكان الرئيس التنفيذي ديفيد إليسون قد أعلن عن نية الدمج في مارس الماضي، ليتم توحيد الخدمات تدريجياً في منصة واحدة مستقبلاً.

التوقعات الإدارية واستقلالية المحتوى

تتوقع الإدارة وصول عدد المشتركين المباشرين إلى أكثر من 200 مليون مشترك، مع تأكيد استمرار شبكة إتش بي أو في العمل باستقلالية تامة بعد الاندماج. وتم تعيين كيسي بلويس رئيساً مشاركاً وكبير مسؤولي المحتوى للبث المباشر للإشراف على هذه المرحلة.

تهدف الشركة إلى نقل جودة برامج إتش بي أو إلى محتوياتها الأخرى، بعدما أطلقت خدمة ماكس في عام 2023. وسبق للمنصة دمج كتالوجات الواقع والوثائقيات مع الأفلام والمسلسلات، مما يعزز المكتبة المتاحة للمشاهدين.

التحديات المالية وتفاصيل الخدمة المرتقبة

حملت الشركة ديوناً ضخمة نتيجة عملية الاندماج، وتم تحذير الموظفين مسبقاً من احتمالية تسريح العمالة. ويرجح المراقبون ارتفاع أسعار الاشتراك مقارنة بالسابق لتغطية التكاليف التشغيلية والديون المترتبة على الصفقة.

لم يتم الإعلان عن اسم الخدمة الموحدة الجديدة حتى الآن، كما لم يُكشف عن تكلفة الاشتراك في الخدمة المستقبلية. ولا تزال التفاصيل التجارية قيد الدراسة وسط عمليات إعادة الهيكلة الجارية داخل الكيان الإعلامي المندمج.