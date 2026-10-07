تصدرت شركة آبل مبيعات الهواتف الذكية عبر مشغلي الاتصالات في أوروبا خلال الربع الثاني من عام 2026، متفوقة بذلك على منافستها سامسونج.

تحولات الحصص السوقية بين الشركات الكبرى

ارتفعت حصة آبل في قناة المشغلين الأوروبيين لتصل إلى 37% في الربع الثاني من 2026، مقارنة بنسبة 33% في الفترة المماثلة من عام 2025. وأصبحت الشركة العلامة التجارية الرائدة في هذه القناة الحيوية خلال تلك الفترة الزمنية المحددة.

في المقابل، انخفضت الحصة السوقية لشركة سامسونج من 39% إلى 34% خلال نفس الفترة المقارنة. ورغم هذا التراجع العام في السوق، حافظت مبيعات المشغلين على أداء أفضل نسبياً بفضل تركيزها على الأجهزة الراقية والعلامات التجارية المميزة.

نمو استثنائي للعلامات الصينية والأمريكية

حققت علامة فيفو الصينية أكبر زيادة سنوية في مبيعات المشغلين بنسبة بلغت 90% خلال الربع الثاني. وجاءت شركة موتورولا في المرتبة الثانية مسجلة نمواً سنوياً قدره 27% في نفس القناة البيعية.

ساهمت الشركتان في تحقيق النمو عبر تموضع استراتيجي مدروس مع مشغلين أوروبيين رئيسيين. ويعكس هذا الأداء قدرة العلامات الناشئة على اقتناص فرص جديدة رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.

تأثير تكاليف الذاكرة وتباين القنوات البيعية

انخفض إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في أوروبا بنسبة 8% في الربع الثاني من 2026، بينما تراجعت مبيعات السوق المفتوح بنسبة 11%. وسجلت مبيعات المشغلين انخفاضاً أقل حدة بنسبة 4% سنوياً خلال نفس الفترة.

أرجع يان ستريجاك هذه النتائج إلى ارتفاع تكاليف الذاكرة الذي أثر سلباً على سوق الهواتف المنخفضة التكلفة. وأوضح أن أزمة أسعار الذاكرة أفادت قناة المشغلين مقارنة بالسوق المفتوح بسبب ميل العقود نحو الأجهزة الراقية.

نوه ستريجاك بزيادة النشاط الترويجي لدى تجار التجزئة المستقلين مقارنة بالمشغلين في الوقت الراهن. وتوقع المسؤول استمرار اكتساب قناة المشغلين لحصتها السوقية خلال الأرباع القادمة.