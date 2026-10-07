تدعم هواتف جالاكسي S26 وS26+ وS26 ألترا نظام أندرويد 17 عبر واجهة One UI 9 التي أُطلقت حديثًا. يتضمن هذا التحديث أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة وخيارات تخصيص إضافية لهذه السلسلة التي طُرحت أصلاً بنظام One UI 8.5.

ميزات ذكية للاتصالات والوسائط المتعددة

تعرض ميزة Call Brief معلومات ذات صلة مثل التوقيت المحلي للدولة أثناء المكالمات حسب مدى ملاءمتها. وتتيح ميزة My FanCam إنشاء فيديو مقصوص يتتبع شخصًا محددًا من مقطع موجود مع حفظ النتيجة كنسخة جديدة والاحتفاظ بالتسجيل الأصلي.

تسمح ميزة Now Brief بإنشاء ثلاث بطاقات مخصصة للطقس أو الصحة أو الفيديو لعرض البيانات بسرعة. يعرض زر الطقس تفاصيل التنبؤات وفرص الأمطار والرياح وأوقات الشروق والغروب، بينما يظهر زر الصحة نقاط الطاقة ومعلومات النوم وعدد الخطوات والنشاط الحديث.

تحسينات الواجهة وإدارة الضمان

أصبح التحكم في السطوع والصوت أكبر حجمًا مع خيارات تغيير الحجم في اللوحة السريعة الجديدة. ويمكن الآن فصل زر وضع الصوت عن شريط تمرير مستوى الصوت في الواجهة لتسهيل الاستخدام اليومي.

يجمع قسم الضمان والعناية في الإعدادات بين معلومات الضمان والتشخيص وطلبات الإصلاح وحالة أجهزة جالاكسي المرتبطة بحساب سامسونج. تتوفر خيارات التشخيص والدعم عن بعد عبر قائمة العناية، وقد تختلف هذه الخدمات حسب السوق المحلي.

إضافات بيكسبي والتصوير وتقرير القيادة

يوفر التحديث ثلاثة أحجام من ودجات بيكسبي للوصول السريع إلى الأوامر الصوتية والنصية وتوسيع الواجهة. تسمح هذه الودجات بالوصول إلى المحادثات السابقة دون فتح التطبيق، كما أضاف الوضع المزدوج للتصوير خيار التخطيط الأفقي أو العمودي لترتيب الكاميرات.

يحلل تقرير القيادة الرحلات وعادات القيادة باستخدام الموقع واتصال البلوتوث بالسيارة، ويسجل المعلومات تلقائيًا بعد الإعداد. يمكن الوصول إلى هذا التقرير عبر إعدادات الأجهزة المتصلة، علمًا بأن ميزات التصوير بدقة 24 ميجابكسل وتثبيت الفيديو كانت متوفرة مسبقًا في الإصدار السابق.

تطويرات DeX والإيماءات وإمكانية الوصول

سهّل التحديث نقل التطبيقات بين أسطح مكتب DeX والتبديل بينها بنقرة واحدة مع خيار لإخفاء شريط الحالة والمهام تلقائيًا. تدعم وحدة Home Up إيماءات متعددة الأصابع لتعيين إجراءات محددة مثل فتح اللوحة السريعة، وتتطلب اختصارات الإيماءات تثبيت الوحدة ولا تعمل تلقائيًا مع تحديث النظام.

يمكن ضبط حساسية الإيماءات واختيار نوع التنبيه وتعطيلها عند ظهور لوحة المفاتيح لتحسين التجربة. حصل تطبيق Samsung Health على واجهة معاد تصميمها ورسوم بيانية محسنة قبل إصدار النظام الجديد.

تشمل تحسينات إمكانية الوصول ميزة تسليط النص لتكبير النصوص المحددة بدقة. وتتيح ميزة التحديد للقراءة نطق المحتوى المعروض صوتيًا دون تفعيل TalkBack بالكامل.