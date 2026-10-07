يتنافس نادي أستون فيلا مع أرسنال للتعاقد مع المهاجم البرازيلي إندريك، لاعب ريال مدريد الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

تراجع الدور الفني في سانتياغو برنابيو

يبلغ إندريك من العمر 20 عاماً ويعاني من ندرة المشاركات الأساسية مع فريقه الإسباني في ملعب سانتياغو برنابيو. ولم ينجح اللاعب الشاب في إقناع مدرب ريال مدريد الجديد جوزيه مورينيو بقدراته الفنية منذ توليه المسؤولية.

كان المدرب كارلو أنشيلوتي قد وصف إمكانات المهاجم البرازيلي بأنها مذهلة في وقت سابق. ويتولى أنشيلوتي حالياً تدريب إندريك على المستوى الدولي مع منتخب البرازيل رغم تعثر مسيرته مع النادي الملكي.

مسار التنقل بين الأندية الأوروبية

انتقل إندريك إلى صفوف أولمبيك ليون الفرنسي على سبيل الإعارة في منتصف الموسم الماضي بحثاً عن دقائق اللعب. ويواجه أرسنال منافسة مباشرة من أستون فيلا الذي يُعد مرشحاً بارزاً لحسم صفقة المهاجم في يناير المقبل.

يحتاج النادي اللندني إلى تعزيز خياراته الهجومية بشكل عاجل لتدعيم صفوفه. إلا أن الإدارة قد تتوخى الحذر بشأن إتمام التعاقد بعد تراجع مستوى اللاعب وتعثر مسيرته الرياضية مؤخراً.

أوراق الضغط الفنية لصالح أستون فيلا

يمتلك أستون فيلا ميزة تنافسية تتمثل في مشاركته الحالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويقود المدرب أوناي إيمري الفريق الإنجليزي ويسعى لاستغلال هذه الورقة لجذب المواهب الشابة.