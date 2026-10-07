يواصل فريق مانشستر سيتي للسيدات منافساته المحلية والقارية بعد خوض خمس مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، مع تبقّي أربع مواجهات في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

إصابات متعددة وتعافٍ مستمر للاعبات

تتواصل عملية تعافي فيفيان ميديما وسيدني لومان وريبيكا كناك ورِيسا شيميزو من الإصابات التي أبعدتهن عن الملاعب حالياً. وتعرضت سام كوفي لإصابة جديدة خلال الفوز على أرسنال يوم الأحد الماضي، مما زاد من قائمة الغيابات في صفوف الفريق.

أرقام هجومية وسياسة تناوب ناجحة

سجّل الفريق 16 هدفاً في الدوري هذا الموسم، جاء 10 منها في الشوط الثاني وثلاثة أهداف خلال الوقت المحتسب بدل الضائع. ونفّذ المدرب يغليتز سياسة التناوب بفعالية، حيث شاركت اللاعبة الدولية الأمريكية كوفي في جميع المباريات، لكنها لعبت 90 دقيقة كاملة في مباراة واحدة فقط.

دقائق أقل وتأثير حاسم للبدلاء

لعبت كيرستين كاسباريج وخديجة شو ويوي هاسيغاوا دقائق أقل مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي. ودخلت نائبة القائد كاسباريج كبديلة ضد أرسنال وسجّلت هدف التقدم في الدقيقة 63، وأفادت بأنها علمت بمشاركتها بين الشوطين، مما أتاح لها الاستعداد الذهني والبدني.

حرية تكتيكية وتركيز على المدى الطويل

أشارت كاسباريج إلى وضوح تعليمات المدرب أندريه، الذي يمنحها حرية اللعب والثقة بغريزتها داخل الملعب. وأكدت وجود مرونة وذهنية قوية داخل الفريق، ونوهت بأهمية دور البدلاء في تغيير مسار المباريات، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذه الذهنية لأن الموسم طويل ولم يُحسم بعد.