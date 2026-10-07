أدرجت شركة فيفو هاتف واي 32 على مواقعها الرسمية في بنغلاديش ونيبال، لتطرحه بهدوء في أسواق عالمية محددة وتستهدف المستخدمين الباحثين عن بطارية طويلة العمر بسعر اقتصادي.

شاشة عالية التحديث ومعالج يونيسوك

زودت الشركة الجهاز بشاشة إل سي دي بقياس 6.87 بوصة ودقة عرض تبلغ 1592 × 720 بكسلًا. يدعم هذا اللوح معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا مع سطوع يبلغ ذروته عند 1300 شمعة.

يعمل الهاتف بمعالج يونيسوك تي 7300 ويتوفر بخيارين للذاكرة العشوائية هما 4 أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X. تبلغ سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2 ويمكن توسيعها عبر بطاقة مايكرو إس دي حتى 2 تيرابايت.

بطارية بسعة 8000 ميلي أمبير وكاميرات متعددة

يحتوي الجهاز على بطارية عملاقة بسعة 8000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 44 واطًا. يضم الهاتف أيضًا مكبرات صوت ستيريو ومستشعر بصمة جانبي لتأمين الوصول السريع.

تأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بجانب مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل. تبلغ دقة كاميرا السيلفي المخصصة لمكالمات الفيديو 8 ميجابكسل لتلبية احتياجات التصوير الأساسية.

مواصفات الحماية والتصميم الخارجي

حصل الهاتف على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، ويعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6. يدعم الجهاز الاتصال بشبكات الجيل الرابع ويأتي بلوني الأحمر والبرتقالي.

يبلغ سمك النسخة الحمراء 8.69 ملم ووزنها 229 جرامًا، بينما تصل النسخة البرتقالية إلى سمك 8.79 ملم ووزن 230 جرامًا. لم تعلن الشركة بعد عن سعر الجهاز رغم إدراجه رسميًا.