أكد فرع شركة أوبو في الهند وصول هاتف فايند إكس 10 برو ماكس إلى الأسواق المحلية خلال الأسابيع القادمة، وذلك بعد إعلان الشركة عن السلسلة في الصين الشهر الماضي وطرحها عالميًا لاحقًا هذا الشهر.

مواصفات معالج دايمنسيتي 9600 برو وتقنية التصنيع

يُعد الجهاز من أوائل الهواتف عالميًا المزودة بمعالج دايمنسيتي 9600 برو المعتمد على تقنية تصنيع بدقة 2 نانومتر. يتضمن المعالج تكوينًا بثمانية أنوية كبيرة بالكامل، حيث تصل سرعة نواتي C2-Ultra إلى 4.55 جيجاهرتز، بينما تعمل ست نوى C2-Pro بسرعة 4.35 جيجاهرتز.

تشير بيانات ميدياتك إلى تحسن الأداء أحادي النواة بنسبة 17% وارتفاع الأداء متعدد النوى بنسبة 15% مقارنة بالجيل السابق. كما انخفض استهلاك الطاقة متعدد النوى بنسبة 61%، ويدعم النظام نماذج ذكاء اصطناعي تحتوي على 30 مليار معامل، مع تقليل المعالج العصبي لاستهلاك طاقة الذكاء الاصطناعي المستمر بنسبة 40%.

قدرات الرسوميات والأداء البصري للشاشة

يوفر المعالج الرسومي G2-Ultra NX أداءً ذرويًا أعلى بنسبة 27%، مع انخفاض استهلاك طاقة الرسوميات بنسبة 24% وتسريع تتبع الأشعة بنسبة 18%. يدعم المعالج تشغيل الألعاب بمعدل يصل إلى 185 إطارًا في الثانية، وتم تجهيز الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز.

نظام التصوير وسعة البطارية ومعايير الحماية

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، وتدعم الكاميرا تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 240 إطارًا في الثانية. زُوِّد الجهاز ببطارية سعتها 8000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

حاز الجهاز على تصنيفات مقاومة للماء والغبار IP66 وIP68 وIP69 لضمان حماية عالية في الظروف المختلفة. سيتم طرح الهاتف في الهند خلال الأسابيع القادمة دون تحديد تاريخ دقيق للإطلاق الرسمي.