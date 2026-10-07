تفاصيل العينة المدروسة وخصائص الأقراص

نشر فريق فلكي دولي نتائج دراسة جديدة حول أنظمة النجوم الشابة في الأول من أكتوبر، مستخدماً تلسكوب جيمس ويب الفضائي لرصد أقراص حطام متطرفة تشير إلى اصطدامات كونية.

قادت الباحثة كيت سو من معهد علوم الفضاء الفريق المسؤول عن هذا البحث العلمي. شملت الدراسة عينة مكونة من 21 قرصاً من أقراص الحطام المتطرفة التي تتميز بحبيبات غبار أصغر وتركيزات عالية من الغبار الدافئ.

رصد تلسكوب ويب 16 قرصاً منها، بينما استُمدت البيانات الخاصة بخمسة أقراص أخرى من أرشيف سبيتزر. تضمنت عمليات الرصد الحديثة عبر ويب 12 قرصاً جديداً وأربع عمليات متابعة لأنظمة سابقة، مع تغير سطوع هذه الأقراص بشكل غير منتظم بمرور الوقت.

التحليل المعدني وأنماط الاصطدامات المختلفة

قسم التحليل المعدني الأقراص المرصودة إلى مجموعتين متميزتين بناءً على محتواها من السيليكا. تشكلت المجموعة الغنية بالسيليكا نتيجة اصطدامات عنيفة بين أجسام بحجم المريخ حول نجوم لا يتجاوز عمرها 300 مليون سنة.

نشأت المجموعة الفقيرة بالسيليكا عن اصطدامات منخفضة الطاقة بين أجسام بحجم القمر حول نجوم ذات نطاق عمري أوسع. تظهر هذه الأقراص الفقيرة بالسيليكا تغيرات في السطوع أقوى مقارنة بنظيرتها الغنية بهذا العنصر.

الارتباط بتاريخ النظام الشمسي وفرضيات التشكل

تتوافق أعمار الأقراص الغنية بالسيليكا مع تقديرات تشكل الأرض والقمر بعد حوالي 100 مليون سنة من الشمس. قد يساعد هذا التباين المرصود العلماء في إعادة بناء تاريخ النظام الشمسي المبكر بدقة أكبر.

رجح الباحثون أن الأنماط المرصودة تتوافق مع فرضية القصف الشديد المتأخر. أوضح أتيل مور أن العينة تحتوي على ثلاثة أقراص فقط تناسب معايير العمر المحددة للأقراص الغنية بالسيليكا.

تشير التقديرات إلى أن 1% فقط من النجوم الشابة تظهر علامات هذه المرحلة التطورية. يعد تلسكوب ويب برنامجاً دولياً تقوده ناسا بالشراكة مع وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية لإنجاز هذه الأرصاد الدقيقة.