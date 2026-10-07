نجاة المشاريع المشتركة من تخفيضات الميزانية

نجا تعاون علمي مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية من تخفيضات الميزانية الرئاسية الأخيرة. تتولى ناسا حالياً توفير عملية الإطلاق، وجهاز علمي، وصواريخ كبح لمسبار روزاليند فرانكلين المريخي.

كانت إدارة ترامب قد سعت سابقاً إلى إلغاء دور الوكالة الأمريكية في هذه المهمة الأوروبية. وافق الكونغرس العام الماضي على تمويل يكفي لحجز موعد إطلاق المسبار المقرر في عام 2028.

سيُطلق مسبار روزاليند فرانكلين إلى الفضاء على متن صاروخ تابع لشركة سبيس إكس. يُعد هذا المسبار حالياً المشروع المريخي المستقبلي الوحيد الذي تشارك فيه ناسا.

تطوير أكبر تلسكوب للأشعة السينية

من المقرر إطلاق مرصد نيوس أثينا للأشعة السينية في أواخر ثلاثينيات القرن الحالي لرصد موجات الجاذبية. تنتج هذه الموجات عن تسارع الأجسام الضخمة، مثل اندماج الثقوب السوداء، وتتطلب مراقبتها إجراء رصد من الفضاء الخارجي.

صُمم المرصد ليكون أكبر تلسكوب للأشعة السينية يُبنى على الإطلاق، ويعمل خلفاً لمرصد تشاندرا العامل منذ عام 1999. أكد دومغال-غولدمان التزام ناسا الكامل بالشراكة مع الوكالة الأوروبية في هذا المشروع، رغم عدم تضمين ميزانية عام 2026 تخصيصاً مالياً محدداً له.

تتراوح المقاييس الزمنية لموجات الجاذبية التي يرصدها العلماء بين أجزاء من الثانية ومليارات السنين. يتطلب رصد بعض هذه الموجات وجود معدات متخصصة في المدار الخارجي بعيداً عن الغلاف الجوي.

عدم اليقين المحيط بمهمة إنفيجن إلى الزهرة

تواجه مساهمة الولايات المتحدة في مهمة إنفيجن إلى كوكب الزهرة حالة من عدم اليقين مع اقتراب موعد الإطلاق في عام 2031. تمتلك وكالة ناسا مهامها الخاصة المخطط لها لاستكشاف الكوكب، ولم تعلن رسمياً انسحابها من الشراكة حتى الآن.

تمضي الوكالة الأوروبية قدماً في عقود تطوير جهاز رادار أوروبي الصنع لمركبة إنفيجن بدلاً من الاعتماد على الجانب الأمريكي. كان من المفترض سابقاً بناء جهاز الرادار الخاص بالمهمة في مختبر الدفع النفاث بكاليفورنيا قبل تعديل الخطط.