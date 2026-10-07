تسعى شركة سبيس إكس للحصول على موافقة رسمية لبناء خط أنابيب غاز طبيعي يبلغ طوله 32.4 ميلاً في ولاية فلوريدا، بهدف ربط عمليات الإطلاق في كيب كانافيرال بشبكة الغاز بين الولايات.

المواصفات الفنية ومسار المشروع

يبلغ قطر خط الأنابيب المقترح 16 بوصة، وسيمر مساره عبر مقاطعة بريفارد ليربط الموقع مباشرة بنظام نقل غاز فلوريدا. تتعاقد سبيس إكس على كامل سعة هذا الخط لضمان تدفق الإمدادات اللازمة لعملياتها الفضائية دون انقطاع.

التحديات اللوجستية والبنية التحتية الحالية

تعتمد الشركة حالياً على شاحنات الغاز الطبيعي المسال لتغذية عملياتها في فلوريدا، وقد تتطلب عملية إطلاق واحدة مئات الشحنات بالشاحنات. تُعد البنية التحتية القائمة غير كافية لتلبية الأحجام المتوقعة مستقبلاً من الوقود اللازم للصواريخ.

الإجراءات التنظيمية والتوسع في تكساس

قدمت الشركة التابعة "كوستال كونكت سيرفيسز" طلب تعرفة إلى لجنة الخدمة العامة في فلوريدا، وأوصى موظفو اللجنة بالموافقة عليه قبل اجتماع السادس من أكتوبر. لم تصدر اللجنة بعد قراراً نهائياً بشأن التعرفة المقدمة من الشركة التابعة.

اقترحت سبيس إكس خلال شهر يونيو خط أنابيب آخر بطول ثمانية أميال في تكساس يقع قرب منشأة ستارباس في بوكا تشيكا. بدأت الشركة أيضاً توظيف متداولين لإدارة مشتريات الوقود في مواقع الإطلاق بكل من فلوريدا وتكساس.