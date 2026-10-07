أطلقت شركة «OpenAI» ميزة «Intelligent UI» بالتزامن مع إصدار نموذج «GPT-6»، لتوفير واجهة مستخدم تدمج عناصر بصرية تفاعلية مباشرة ضمن المحادثات.

مكونات الواجهة التفاعلية وأهدافها التعليمية

تتضمن الميزة الجديدة أزراراً قابلة للنقر ورسوماً بيانية قابلة للتعديل، بالإضافة إلى آلة حاسبة مخصصة ومخططات تفاعلية. صرحت الشركة بأن الهدف الأساسي من هذه الإضافات هو تسهيل تعلم المواضيع المعقدة على المستخدمين.

يمكن للمستخدمين تخصيص مستوى العناصر البصرية في الردود وفقاً لاحتياجاتهم. تهدف هذه الأدوات إلى تحويل التجربة من مجرد نصوص إلى بيئة عمل ديناميكية تدعم الفهم والاستيعاب.

قصور النصوص وعرض القدرات التقنية

أوضح مدير المنتج «Aarush Selvan» خلال اتصال مع الصحفيين أن الإجابات النصية وحدها غير كافية لإنجاز المهام بكفاءة. وأشار إلى أن الواجهة كانت تعتمد سابقاً على النصوص بشكل أساسي قبل هذا التحديث الجوهري.

عرض موظفو الشركة قدرات الواجهة عملياً لإثبات فعالية الدمج البصري. واستعرض المدير مثالاً لطالب جامعي يستفسر عن آلية عمل أجنحة الطائرات، فأنتج الروبوت مخططات توضيحية فورية لشرح ديناميكيات الطيران.

تطبيقات متنوعة وتوفر الخدمة للمشتركين

شملت الأمثلة الأخرى خرائط للرحلات ورسوماً لميكانيكا الدراجات لتوضيح المفاهيم الهندسية. وتضمنت النماذج أيضاً آلة حاسبة للادخار الشخصي ووصفات طعام مصورة لتعزيز التجربة العملية.

تتوفر الميزة عالمياً لمستخدمي اشتراكات «Pro» و«Plus» و«Business» و«Enterprise» فور الإطلاق. وتصل الميزة إلى مستخدمي «Free» و«Go» في اليوم التالي للإطلاق الأول لضمان شمولية الوصول.