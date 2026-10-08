إطلاق أجهزة سيرفس لابتوب ألترا في سان فرانسيسكو

كشفت مايكروسوفت، يوم الأربعاء، في سان فرانسيسكو خلال أسبوع التكنولوجيا بالمدينة، عن مواصفات وأسعار جهاز سيرفس لابتوب ألترا الجديد. يأتي هذا الإعلان تتويجاً لاتفاقيات أبرمتها إنفيديا في يونيو مع مايكروسوفت ومصنعي حواسيب لتطوير أجهزة تعتمد على شريحة آر تي إكس سبارك.

يتوفر الجهاز بنموذجين أساسيين؛ يبدأ سعر الأول منهما من 2600 دولار، بينما يبلغ سعر النموذج الثاني المزود بشريحة أقوى 3700 دولار. تصل أسعار الخيارات الإضافية للذاكرة والتخزين إلى 5900 دولار، وأفادت الشركة بأن النسخة الأعلى مواصفات نفدت من المخزون بالفعل.

محطة عمل مخصصة للمطورين وتحديثات ويندوز 11

أزاحت مايكروسوفت الستار عن محطة عمل سيرفس آر تي إكس سبارك ديف بوكس، التي يبدأ سعرها من 6000 دولار وتتضمن أدوات تطويرية مثل في إس كود وجيت هاب كوبايلوت وسي إل آي. صُممت هذه الأجهزة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً ومجاناً، وتحتوي على تعديلات عتادية تشمل نظام تبريد متفوق.

تعمل الأجهزة بنسخة محدثة من ويندوز 11 تتضمن ميزة حاويات التنفيذ التي تسهل عزل وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئة آمنة. أكد ساتيا نادلا أن الميزة ستكون متاحة لجميع مستخدمي ويندوز 11، وأوضح ضرورة وجود طبقة تنسيق وذاكرة خارجية لدعم النماذج المتعددة.

أشار الرئيس التنفيذي إلى أن منصة ويندوز ستدعم تطبيقات وكلاء الجميع مستقبلاً. تستهدف هذه الأجهزة المطورين، وهي قادرة على إنشاء المحتوى ومعالجة الفيديو والألعاب، كما تقدم مايكروسوفت خصماً يصل إلى 1000 دولار عند استبدال أجهزة ماك بوك برو.

ديل تعلن عن جهاز إكس بي إس 16 كرييتور إيديشن

أعلنت ديل، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جهاز إكس بي إس 16 كرييتور إيديشن الذي يتوفر للحجز المسبق بسعر 3800 دولار. سيتم تسليم الجهاز عبر بست باي في وقت لاحق من شهر أكتوبر.