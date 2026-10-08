نشر واسع النطاق لنتائج رياضية معقدة

نشرت شركة «أوبن إيه آي» يوم الثلاثاء أكثر من 370 نتيجة رياضية جديدة تغطي مجالات الجبر وعلوم الحاسوب النظرية والمنطق الرياضي. وعرضت هذه المنشورات قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي طورتها الشركة في معالجة المسائل المعقدة.

سبق للشركة أن أعلنت الشهر الماضي حل معادلة نافييه-ستوكس التي تُعد من أصعب المسائل الرياضية عالمياً والمرصود لها جائزة بقيمة مليون دولار. وأثار هذا الإنجاز التقني مخاوف جدية لدى قادة المجال العلمي حول دقة النتائج وآليات التحقق منها.

تحذيرات أكاديمية من غياب الفهم البشري

انتقد الخبراء اختبار المسائل المتقدمة على نماذج مغلقة غير متاحة للباحثين، مما دفع معهد الدراسات المتقدمة في برينستون إلى إعلان عدم تأييده لهذه الممارسة. وأشار المعهد إلى عجز البشر الحالي عن فهم أو التحقق من حجج الذكاء الاصطناعي، مؤكداً الأهمية القصوى للفهم البشري في الرياضيات.

دعت المنظمة إلى تطوير نموذج جديد يضمن الفهم البشري ضمن المخرجات العلمية للحفاظ على سلامة التخصص. وفي المقابل، أعلنت «أوبن إيه آي» تعاونها مع المعهد لمنح الرياضيين صوتاً، لكنها لم تشر إلى نيتها وقف اختبار نماذجها بهذه المسائل المتقدمة.

مخاطر التوجيه البشري ونشوء نظام طبقي

يخشى الخبراء من عدم قيام الشركة بالتحقق الواجب من النتائج قبل نشرها للعامة. وحذر تريستان باكماستر من احتمال مساهمة المستخدمين في توجيه النماذج للحلول بدلاً من وصولها إليها مستقلة.

رجح باكماستر استكمال النماذج لأعمال بشرية سابقة بدلاً من الابتكار المستقل الحقيقي. وطالب المجلس الاستشاري بمنح وصول عادل للنماذج للمجتمع الرياضي العالمي لتجنب أي تحيز محتمل.

حذر المجلس من خطر نشوء نظام طبقي يعزل المجتمع الرياضي عن تخصصه بسبب احتكار الأدوات المتقدمة. وتظل هذه المخاوف قائمة رغم التعاون المعلن بين الشركة والمؤسسات الأكاديمية.