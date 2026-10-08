توفي فرانك مانكوسو الأب، الرئيس التنفيذي السابق لشركتي باراماونت بيكتشرز وإم جي إم، يوم الخميس في منزله بمدينة لوس أنجلوس عن عمر ناهز 93 عاماً.

بدايات مهنية من بوفالو إلى رئاسة باراماونت

ولد الراحل في 25 يوليو 1933 في مدينة بوفالو بنيويورك، حيث بدأ مسيرته كمرشد في مسرح وعامل شراء أفلام. انضم إلى شركة باراماونت بيكتشرز كموزع أفلام في مكتب بوفالو عام 1962، وأمضى ما يقرب من ثلاثة عقود في العمل معها.

أصبح نائب الرئيس للتسويق والتوزيع للشركة بأكملها في عام 1979، ثم عُين رئيساً لمجموعة الأفلام السينمائية في يناير 1983. اختاره مارتن ديفيس لرئاسة الاستوديو في سبتمبر 1984 بدلاً من مايكل أيزنر، خلفاً لباري ديلر الذي غادر لتولي إدارة شركة فوكس للقرن العشرين.

إنجازات تجارية وقانونية خلال فترة الثمانينيات

عيّن مانكوسو نيد تانين رئيساً للإنتاج وأعاد التعاقد مع الممثل إيدي ميرفي لتعزيز إنتاجات الاستوديو. حققت باراماونت المركز الأول في شباك التذاكر عامي 1986 و1987، وبلغت حصتها السوقية المحلية 22% خلال عام 1986.

أطلقت الشركة تحت إدارته برامج تلفزيونية ناجحة مثل «تشيرز» و«ستار تريك». غادر منصبه في مارس 1991 بعد تعيين ستانلي جافي مديراً للعمليات، ورفع لاحقاً دعوى خرق عقد بقيمة 45 مليون دولار سُويت بمبلغ 20 مليون دولار.

قيادة إم جي إم وإعادة هيكلة الاستوديوهات

عاد إلى هوليوود في يوليو 1993 ليترأس شركة إم جي إم المملوكة لكريدي ليونيه، محلّاً آلان لاد جونيور في صفقة رتبها مايكل أوفيتز. أعاد تشغيل يونايتد آرتيستس واستحوذ على شركات أوربيون وصموئيل غولدوين لتوسيع مكتبة المحتوى.

انتهت فترة عمله في إم جي إم في أبريل 1999 عندما استبدله كيرك كيركوريان. كانت عائلته قد أعلنت أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات مرض السرطان.

أنشطة لاحقة وتقدير فني

ترأس في سنواته الأخيرة صندوق الصور المتحركة والتلفزيون ومسرح جيفين. نعى الممثل آندي غارسيا الراحل واصفاً إياه بأنه مثال للنزاهة والكرم.