لم تشتمل الحزمة البرمجية التي طرحتها جوجل خلال شهر أكتوبر 2026 على نظام أندرويد 17 QPR1 الخاص بسلسلة هواتف بيكسل 11، رغم توفره لأجهزة أخرى. وتضم هذه السلسلة طرازات بيكسل 11 وبيكسل 11 برو وبيكسل 11 برو إكس إل وبيكسل 11 برو فولد التي أُطلقت رسمياً في أغسطس الماضي.

مسار التحديثات منذ الإطلاق

عملت أجهزة سلسلة بيكسل 11 عند طرحها في الأسواق بالنسخة الأساسية المستقرة من نظام أندرويد 17. وحصلت الهواتف على تحديثين مبكرين خلال شهر سبتمبر قبل أن توفر جوجل إصدار QPR1 لبقية الأجهزة المدعومة في وقت لاحق من الشهر ذاته.

تحسينات واجهة المستخدم والإعدادات

أضاف التحديث ربع السنوي تأثير ضبابية النظام إلى شريط التحكم بالصوت وقائمة الطاقة لتحسين المظهر البصري. كما أصبح مشغل وسائط النظام أضيق تلقائياً عند تشغيل تطبيقات أخرى في الخلفية لتوفير مساحة أكبر على الشاشة.

وُفر خيار جديد لعدم السؤال مجدداً داخل مربع الإعدادات السريعة الخاصة بالبيانات لتسهيل التحكم. ويمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى لوحة المفاتيح مباشرة عبر مربع مخصص للإعدادات السريعة دون الحاجة إلى الدخول في القوائم الفرعية.

الإصدارات التجريبية وإصلاحات الأخطاء

لم تحصل السلسلة على الإصدار التجريبي الأولي أندرويد 17 QPR2 بيتا 6، وانتظرت الأجهزة بضعة أيام فقط للحصول على الإصدار بيتا 6.1. ودعم هذا الإصدار ميزة هاي لايت لإشعارات الرسائل، ثم حصلت السلسلة بعد أيام قليلة على إصدار 17 QPR3 بيتا دون تسجيل أي مشاكل تقنية.

عالج تحديث أكتوبر مشكلة عدم ظهور لوحة المفاتيح الافتراضية التي كانت تحدث أحياناً أثناء الكتابة. وأصلح التحديث أيضاً خللاً تقنياً كان يتسبب في حفظ الصور ومقاطع الفيديو باتجاه خاطئ في معرض الوسائط.

جدول زمني للمواءمة القادمة

يُستبعد صدور تحديث ثانٍ لسلسلة بيكسل 11 خلال شهر أكتوبر الحالي وفقاً للجدول الزمني المعتمد. وقد تنتظر شركة جوجل حتى شهر ديسمبر المقبل لمواءمة جميع الأجهزة مع إصدار QPR2 بشكل كامل ومتزامن.