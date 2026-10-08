توفر الخيارات الجديدة لأجهزة عام 2024

بدأت شركة جوجل في طرح شاشات توقف مطورة لمستخدمي هواتف بيكسل 9، لتصبح هذه الخيارات متاحة الآن للأجهزة الصادرة خلال عام 2024. تشمل التحديثات أنماطًا جديدة طُرحت بالتزامن مع إطلاق هاتف بيكسل 11، مما يوسع نطاق الميزات البصرية عبر السلسلة.

تتضمن الخيارات المتاحة حاليًا الساعة والطقس والصور والتحكم بالمنزل، بالإضافة إلى نمط الشحن الذي كان حصريًا لهاتف بيكسل 11 طوال الشهرين الماضيين. يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين هذه الأنماط المختلفة عبر إيماءة السحب على الشاشة.

آلية العرض والتوسع التدريجي للميزات

يعرض تحديث البرمجيات نافذة منبثقة توضيحية تشرح الخيارات الجديدة فور تثبيت التحديث على الجهاز. أُضيفت ميزة بيكسل سناب سابقًا لسلسلة بيكسل 10 لدعم الملحقات المغناطيسية، ويتجه نمط الشحن للوصول إليها بعد انتهاء فترة الحصرية.

يقتصر توفر الميزات الجديدة حاليًا على مجموعة محدودة من المستخدمين، وتشير التقارير إلى أن الطرح الشامل قد يستغرق أسابيع. أكد مستخدمون على منصة ريديت عدم وصول نمط الشحن لهواتف بيكسل 10 حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

تحديثات أندرويد 17 واحتفال بمرور عقد

يدعم إصدار أندرويد 17 لشهر أكتوبر ثلاثة إصلاحات برمجية مخصصة لهواتف بيكسل لتحسين الأداء والاستقرار. بدأ أيضًا طرح إعادة تصميم لبرنامج بكسل في آي بي إس 2.0 يتميز بمظهر ملء الشاشة لتعزيز التجربة البصرية.

تأتي هذه التطورات التقنية فيما أكملت هواتف جوجل بيكسل عشر سنوات منذ إطلاقها الأول في السوق. تواصل الشركة دعم أجهزتها بالتحديثات المستمرة للحفاظ على تنافسية منتجاتها وتوفير تجارب مستخدم حديثة.