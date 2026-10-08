تركيز الإنفاق على الإعلانات الرقمية المعارضة

أنفقت لجنة أمريكا السياسية ثلاثة دولارات تقريبًا لمهاجمة المرشحين الديمقراطيين مقابل كل دولار واحد لدعم مرشحي مجلس الشيوخ الجمهوريين. يراقب فريق وايرد هذا الإنفاق المتعلق بالإعلانات الرقمية والبريدية عبر أداة تتبع يومية.

خصصت اللجنة أكثر من 9.4 مليون دولار لإعلانات معارضة للمرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو في تكساس، بينما أنفقت حوالي 1.8 مليون دولار فقط لدعم المرشح الجمهوري كين باكستون. سجلت اللجنة عمليتين لشراء وسائط رقمية بقيمة 1.3 مليون دولار لكل منهما ضد تالاريكو.

واجه باكستون سابقًا تهم عزل أُسقطت لاحقًا، كما رفعت زوجته دعوى طلاق ضده. لم تنفق اللجنة أي أموال على الإعلانات التلفزيونية التي تتولاها مجموعات أخرى مثل ماغا إنك.

استراتيجية التمويل في أوهايو وآيوا

أنفقت اللجنة 3.3 مليون دولار ضد الديمقراطي شيرود براون في سباق أوهايو، مقارنة بـ 1.6 مليون دولار لدعم المرشح الجمهوري جون هوستد. انتقدت مذكرة للذراع الحملاتي للجمهوريين في أغسطس تأثير دعم هوستد لمراكز البيانات على استطلاعاته.

صرح ترامب في تجمع بأوهايو هذا الأسبوع برغبته في وجود مراكز البيانات، وردت حملة هوستد بأن القرار يجب أن يكون محليًا. حجزت لجنة تكساس التابعة لمؤتمر مجلس الشيوخ الجمهوري إعلانات تلفزيونية بنحو 120 مليون دولار.

في آيوا، أنفقت اللجنة 1.5 مليون دولار لمهاجمة الديمقراطي جوش توريك، وحوالي 100 ألف دولار فقط لدعم الجمهورية آشلي هينسون. يساوي إنفاق اللجنة على مهاجمة توريك 14 ضعف إنفاقها على دعم هينسون.

المخاطر السياسية والتشريعات التنظيمية

يواجه الجمهوريون خطر فقدان أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي الحالية. يحتاج الديمقراطيون لقلب أربع ولايات متنافسة والاحتفاظ بثلاثة مقاعد للسيطرة على المجلس.

قد يتعرض إيلون ماسك وشركاته لتحقيقات كونغرسية وتشريعات تنظيمية في حال سيطرة الديمقراطيين. طالبت هينسون مؤخرًا بحظر صادرات الديزل وإنهاء الحرب الإيرانية.

أطلقت هينسون إعلانات تهاجم توريك بزعم تلقيه دعمًا من رجال في ملفات إبستين دون أدلة. أظهر استطلاع نيويورك تايمز/سيينا تقدم هينسون على توريك بنقطة واحدة فقط.