واقع المراكز المتأخرة حالياً

يتواجد توتنهام وفولهام وكوفنتري حالياً ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وتشير البيانات إلى أن فريقاً واحداً على الأقل من أصحاب هذه المراكز هبط في نهاية المواسم الثمانية الماضية.

كما تتواجد أندية بورنموث وأستون فيلا وكريستال بالاس حالياً ضمن المراكز الستة الأخيرة في الترتيب. وكانت الفرق التي هبطت في المواسم الثلاثة الماضية موجودة ضمن هذه المراكز بعد مرور خمس جولات فقط.

دروس من مواسم سابقة

هبط نيوكاسل يونايتد فقط من أصل ستة فرق كانت تقبع في قاع الترتيب بعد خمس جولات بين موسمي 2013-14 و2018-19. ونجح كريستال بالاس في إنهاء موسم 2017-18 بالمركز الحادي عشر رغم تواجده سابقاً في القاع.

أنهى توتنهام الموسم في المركز الثامن آخر مرة كان فيها متذيلاً للترتيب بعد خمس مباريات. وجمع الفريق نقطتين فقط بعد خمس جولات في موسم 2008-09 قبل استبدال المدرب خواندي راموس بهاري ريدناب.

استثناءات حديثة ومواقع راهنة

هبط ليدز وساوثهامبتون في موسم 2022-23 رغم عدم تواجدهما في المراكز الستة الأخيرة بعد خمس جولات. واحتل الفريقان المركزين السابع والتاسع على الترتيب في تلك المرحلة من الموسم قبل أن يهبطا لاحقاً.

يحتل فريقا هال وإيبسويتش حالياً المركزين الثامن والحادي عشر في جدول الترتيب العام للمسابقة. وتظهر هذه الأرقام تباين مسارات الفرق بين البقاء والهبوط خلال الجولات الأولى.