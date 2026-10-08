تلقى نادي مانشستر يونايتد دفعة معنوية في مسعاه للتعاقد مع المهاجم الكرواتي إيغور ماتانوفيتش، وسط تأكيدات برغبة اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد عند توفر الفرصة المناسبة.

تأجيل الصفقة واستمرار المنافسة الإنجليزية

لا يتوقع المراقبون إتمام انتقال المهاجم الكرواتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير. ومن المرتقب أن يستمر يونايتد في بحثه النشط عن تعزيزات هجومية جديدة طوال الاثني عشر شهراً القادمة.

يواجه الشياطين الحمر منافسة قوية من أندية إنجليزية أخرى للفوز بتوقيع اللاعب. وقد أبدى ناديا أرسنال وتشيلسي اهتمامهما الواضح بضم المهاجم الشاب لتعزيز صفوفهما.

أرقام مميزة في الدوري الألماني

سجل ماتانوفيتش تسع مساهمات مباشرة بين أهداف وصناعات في أول سبع مباريات خاضها هذا الموسم. وقدم مستويات مميزة في الدوري الألماني زادت من جاذبيته الفنية لدى الأندية الكبرى.

أحرز اللاعب 15 هدفاً خلال الموسم الماضي مع فريق فرايبورغ ليثبت كفاءته التهديفية العالية. وتشير هذه الأرقام في ألمانيا إلى إمكانية تطور مستواه بشكل أكبر في المستقبل.

المواصفات الفنية والطموح الشخصي

يتميز المهاجم بالحضور البدني القوي والقدرة التهديفية والتطور المستمر في أدائه. ويرغب ماتانوفيتش بشدة في اختبار نفسه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يصب في مصلحة يونايتد.

قد يصبح الانتقال الصيف المقبل احتمالاً واقعياً في حال استمرار مستواه الحالي. وتُعد رغبة اللاعب الشخصية عاملاً مساعداً لإدارة يونايتد في حسم المفاوضات مستقبلاً.