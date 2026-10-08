موقف تشيلسي المالي ومفاوضات الصيف الماضي

يواجه المدافع مالو غوستو قراراً حاسماً بشأن مستقبله مع افتتاح فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. يبلغ اللاعب من العمر 23 عاماً، وبقي في صفوف تشيلسي بعد فشل انتقاله خلال الصيف الماضي.

طلب النادي اللندني حوالي 75 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته، وهو مبلغ اعتبره مانشستر سيتي مرتفعاً للغاية رغم اهتمامه الكبير. كما استكشف ليفربول إمكانية ضمه بنظام الإعارة قبل إغلاق الميركاتو.

رفض تشيلسي خيار الإعارة تماماً، واشترط البيع النهائي أو وجود التزام بالشراء لإتمام الصفقة. ويجب على الإدارة الآن تحديد ما إذا كان غوستو ضمن خططها طويلة المدى أم لا.

الوضع الفني والدولي للاعب الفرنسي

شارك غوستو أساسياً في ثلاث مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مع فريقه. ويُعتقد أنه يفضل البقاء والمنافسة على مكانه بالتشكيلة، لكن استمرار تهميشه قد يدفعه لإعادة التفكير.

لم يضم زين الدين زيدان اللاعب لقائمة منتخب فرنسا الأخيرة، وأُرجع الاستبعاد إلى مخاوف تتعلق بمدى موثوقيته. وقد تمثل انتقالات يناير فرصة للاعب للعثور على نادٍ يمنحه مسؤولية أكبر.

اهتمام أتلتيكو مدريد والأندية الأوروبية الكبرى

يستكشف أتلتيكو مدريد حالياً إمكانية التعاقد مع المدافع الفرنسي لتعزيز خياراته الدفاعية. وارتبطت أسماء بايرن ميونخ ويوفنتوس وتوتنهام وباريس سان جيرمان باللاعب سابقاً قبل تعثر المفاوضات.

تسعى هذه الأندية لمتابعة الموقف عن كثب لمعرفة القرار النهائي لإدارة تشيلسي. ويعتمد رحيل اللاعب أو بقاؤه بشكل مباشر على تقييم الجهاز الفني لحاجته الفنية في المرحلة القادمة.