تفاصيل الإطلاق والالتحام المركبة

تستهدف وكالة ناسا وشركة سبيس إكس إطلاق المهمة التجارية الخامسة والثلاثين يوم الثلاثاء 13 أكتوبر من مجمع الإطلاق الفضائي 40 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية بفلوريدا. يحمل صاروخ فالكون 9 مركبة دراغون التي تحتوي على أكثر من 6300 رطل من الإمدادات والمعدات العلمية الضرورية.

تلتحم المركبة ذاتياً بمنفذ وحدة هارموني المواجه للفضاء في المحطة الدولية، حيث يراقب رائدا الفضاء أنيل مينون وجيسيكا واتكينز عملية الوصول. تبقى المركبة ملتحمة بالمحطة لمدة شهر تقريباً قبل أن تهبط في المحيط الهادئ حاملة عينات العودة.

أبحاث متقدمة في الجاذبية الصغرى

تدعم المحطة الدولية أبحاثاً مستمرة لأكثر من 25 عاماً بمشاركة علماء من أكثر من 110 دول، وأُجري على متنها أكثر من 4000 تجربة في الجاذبية الصغرى لدعم مهام أرتميس والمريخ. تختبر تجربة لامبدا فيجن-1 تصنيع شبكية عين صناعية طبقة تلو الأخرى بهدف علاج أمراض العيون المستعصية وتحسين أداء الغرسات.

تدرس تجربة ستيلار سفيرويدز تأثير الجاذبية الصغرى على نمو ووظيفة أنسجة قلب بشرية ثلاثية الأبعاد، بينما تبحث تجربة الزجاج غير التقليدي 2 تكوين الزجاج في الفضاء لإنتاج مواد أقوى وأكثر متانة. تفحص تجربة مايندز عضيات دماغية لفهم الالتهابات المرتبطة بالأمراض التنكسية العصبية باستخدام قرى العضيات التي تجمع خلايا من أشخاص متعددين لتمثيل تنوع المرضى.

معدات الدعم الفني واللوجستي

تحمل المركبة الزوج الأخير من مصفوفات الطاقة الشمسية القابلة للنشر لاستكمال نظام الطاقة في المحطة، وتشمل الحمولة جهاز تبويل قابل للطي سيتم اختباره لدعم مهمة أرتميس 3. يُنقل أيضاً غلاف رغوي كبير لإعادة مفصل ذراع كنادرما2 المعطوب الذي استُبدل في 30 يونيو الماضي.

تتضمن المعدات الإضافية مضخة جرعات مرحاض ومستشعر جودة وأداة روبوتية مخروطية للصيانة. تعيد المركبة في منتصف نوفمبر المفصل المعطوب وبدلة فضاء ومضخة تحكم ووحدة ترشيح مياه إلى الأرض.