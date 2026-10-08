استقرت أسعار خام برنت عند مستوى 100 دولار للبرميل طوال الشهر الماضي، في حين حذر مسؤولون في قطاع الطاقة من احتمال وصول الأسعار إلى 200 دولار للبرميل حال توقف التدفقات الحالية من الشرق الأوسط.

تحذيرات صناعية من نفاد الاحتياطيات الغربية

صرح مايك ويرث بأن الأساسيات السوقية أصبحت أكثر تشددًا مع كل دورة جديدة، بينما أشار راسل هاردي إلى خروج 14 مليون برميل يوميًا من إمدادات الشرق الأوسط مؤخرًا. وأكد هاردي عدم وجود مخزونات غربية إضافية يمكن سحبها لموازنة السوق خلال فصل الشتاء المقبل.

تعاني أسواق الوقود من ضغوط تصاعدية رغم عودة إمدادات الخام لمستويات ما قبل الحرب، حيث تواجه صادرات المنتجات البترولية قيودًا شديدة تؤثر مباشرة على أسعار الديزل والبنزين. ولم يؤدِ إعلان مجموعة السبع يوم الجمعة عن الإفراج عن 100 مليون برميل من المخزونات إلى خفض ملموس في أسعار نفط برنت.

تآكل المخزون التجاري العالمي منذ بدء الأزمة

ذكر أمين الناصر أن العالم دخل الأزمة بمخزون يقارب 10 مليارات برميل، لكن فُقد نحو 3 مليارات برميل من إجمالي الإمدادات منذ ذلك الحين. وتم تعويض جزء من هذه الخسائر باستخدام أكثر من مليار برميل من المخزون العالمي لمواجهة النقص الحاصل.

تشير التقديرات الحالية إلى بقاء أقل من 6 مليارات برميل كمخزون تجاري متاح، وأوضح الناصر أن الغالبية العظمى من هذا المخزون المتبقي غير متاح عمليًا. وتواجه مواقع التخزين قيودًا تشغيلية تمنع الوصول للحد الأدنى من الاحتياطيات اللازمة لتأمين الإمدادات.

اعتماد التوازن الشتوي على استمرارية التدفقات

دخلت الحرب الإيرانية شهرها الثامن مما أدى لاستنفاد المخزونات النفطية العالمية، وارتفعت الأسعار بسبب تهديدات التصعيد ونقص الاحتياطيات الواقية. ويعتمد توازن السوق الشتوي بشكل كلي على استمرار التدفقات عبر الشرق الأوسط لتجنب أي قفزات سعرية حادة.