تتحرك العاصفة الاستوائية إيساياس حالياً في خليج المكسيك برياح تبلغ سرعتها 65 ميلاً في الساعة، وسط توقعات بأن تصبح أول إعصار أطلسي يتشكل في أحدث تاريخ مسجل. يأتي هذا التطور بينما سجل نشاط الأعاصير المدارية مستويات قياسية دنيا، مع عدم تسجيل أي أعاصير حتى الآن.

مسار العاصفة وتحذيرات المركز الوطني للأعاصير

من المتوقع أن تمر العاصفة فوق رقعة من المياه الدافئة بشكل غير طبيعي، مما قد يرفع شدتها إلى الفئة الثانية برياح سرعتها 110 أميال في الساعة. لكن التوقعات تشير إلى احتمال ضعف إيساياس قبيل وصولها إلى اليابسة على طول ساحل الخليج.

أصدر المركز الوطني للأعاصير إنذارات أعاصير لسواحل مسيسيبي وألاباما وأجزاء من منطقة بانهاندل في فلوريدا. كما تمتد إنذارات العواصف المدارية لتشمل ولاية لويزيانا تحسباً لأي تطورات جوية طارئة.

مخاطر الأمطار الغزيرة والعواصف المدية

يتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار يصل مجموعها إلى 7 بوصات في المنطقة المتأثرة بالعاصفة. وقد تشهد بعض مناطق بانهاندل كميات أكبر تصل إلى 10 بوصات من الأمطار.

يوجد احتمال لتشكل أعاصير قمعية ضمن التأثيرات المصاحبة للعاصفة في المناطق الساحلية. كما يحتمل حدوث عواصف مدية بارتفاع يصل إلى 7 أقدام مع اقتراب النظام الجوي من الشواطئ.

تأثير النينيو والغبار الصحراوي على الموسم

غيّر النينيو رياح الغلاف الجوي العلوي، مما أدى إلى تمزق العواصف في حوض الأطلسي، وساهم الغبار الصحراوي في جفاف الهواء بمناطق تطور الأعاصير. سجلت درجات حرارة المحيط في المحيط الهادئ الاستوائي ارتفاعات قياسية هذا العام بالتزامن مع هذه الظواهر.

بلغ المتوسط السنوي للعواصف المسماة بين عامي 1991 و2020 نحو 14 عاصفة، بينما شهد الموسم الحالي 8 عواصف استوائية وإعصاراً واحداً مرتقباً. كان موسم أعاصير الأطلسي لعام 2026 أقل نشاطاً من التوقعات الأصلية بسبب هذه العوامل المناخية.

انخفاض طاقة الأعاصير المتراكمة والرقم القياسي التاريخي

بلغت طاقة الأعاصير المتراكمة لعام 2026 حتى الآن 10.8 وحدة فقط، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 102 وحدة لهذا الوقت من العام. تتراكم معظم طاقة الأعاصير عادةً من منتصف أغسطس حتى أواخر سبتمبر، إلا أن الموسم الحالي يشذ عن هذه القاعدة.

يعود الرقم القياسي الحالي لأحدث أول إعصار إلى 8 أكتوبر 1905، وقد تكسر إيساياس هذا الرقم قريباً. تظل احتمالات حدوث نشاط مفاجئ للأعاصير ضئيلة جداً مع استمرار اشتداد ظاهرة النينيو.