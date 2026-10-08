أرتيتا يتصدر قائمة الرواتب وتوخيل يطمئن على منتخب إنجلترا

أصبح ميكيل أرتيتا المدرب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توقيع عقد جديد بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً. ويتصدر المدرب الإسباني بذلك قائمة الرواتب في المسابقة متفوقاً على نظرائه.

صرح توماس توخيل بأن المنتخب الإنجليزي يسير بشكل جيد رغم غياب كول بالمر عن التشكيلة الحالية. ويبدو أن المدير الفني واثق من قدرة الفريق على التعويض خلال الاستحقاقات القادمة.

تحركات ليفربول والسيتي وتعيين ماكينا في اليويفا

يدرس ليفربول إجراء صفقة كبرى لتعزيز خط هجومه قبل إغلاق نافذة الانتقالات. ويسعى النادي لتدعيم خياراته الهجومية لضمان المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

قدم مانشستر سيتي طمأنة لحارس المرمى جانلويجي دوناروما بعد إدانة النادي مؤخراً. وجاء هذا الموقف لدعم الحارس عقب الأحداث القانونية التي أحاطت بالفريق.

تولى كيران ماكينا منصب مراقب فني لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أشهر قليلة من مغادرته إيبسويتش. وانضم المدرب السابق إلى اليويفا ليشغل هذا الدور الإداري والفني الجديد.

كشف كوياتي عن مرض قلبي وإصابة ميسي بالطرد

كشف شيخو كوياتي عن معاناته لسنوات من حالة قلبية خطيرة أثرت عليه سراً. واحتفظ اللاعب بسرية مشكلته الصحية طوال مسيرته الكروية قبل اعتزاله اللعب نهائياً.

حصل ليونيل ميسي على بطاقة صفراء وبطاقة حمراء في مباراته الأخيرة مع الأرجنتين. وغادر قائد التانغو أرض الملعب مطروداً في حدث نادر بمسيرته الدولية.

انسحاب فاولر وتحديثات الإصابات والتغييرات الإدارية

عادت لاعبة ماتيلداس ماري فاولر إلى أستراليا لتكون بجوار صديقها المصاب ناثان كلياري. وقد انسحبت فجأة من الواجب الدولي مما أثار استياء المسؤولين في الاتحاد.

قدم لورانس شانكلاند تحديثاً حول تعافيه من إصابة في أوتار الركبة. وأكد نادي هيبرنيان انضمام نجم سابق لسيلتك للجهاز الفني للمدرب مارينك ريديك.

رواندا تقترب من استضافة الفورمولا 1 في أفريقيا

تقترب رواندا من التفوق على جنوب أفريقيا لاستضافة سباق الفورمولا 1 المرتقب. ويشير التنافس الحالي بين البلدين إلى اقتراب الحدث العالمي من القارة السمراء.

يقترب سباق الفورمولا 1 من العودة الدائمة إلى القارة الأفريقية بعد غياب طويل. وتمثل هذه الخطوة تطوراً رياضياً واقتصادياً مهماً للمنطقة بأكملها.