تأثير تكاليف الذاكرة على التسعير الأوروبي والأمريكي

أطلقت شركة سامسونغ هاتف جالاكسي إس 26 إف إي بسعر يتجاوز سابقه نتيجة ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة في الأسواق العالمية. ولم يشهد الجهاز الجديد تغييرات جوهرية في العتاد مقارنة بالإصدار السابق، حيث زاد سعره بمقدار 50 يورو في أوروبا و100 دولار في الولايات المتحدة.

يتطابق تصميم الهاتفين تماماً من حيث الأبعاد مع زيادة وزن الطراز الجديد بمقدار 3 غرامات فقط. ويعتمد كلا الجهازين على زجاج غوريلا فيكتوس بلس وإطار من الألومنيوم المدرع لحماية الهيكل الخارجي.

تحسن الأداء وكفاءة الطاقة مع معالج إكسينوس 2500

يعمل هاتف إس 26 إف إي بمعالج إكسينوس 2500 الأحدث الذي يوفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بمعالج إكسينوس 2400 في الإصدار السابق. وحقق المعالج الجديد تفوقاً بنسبة 16% في اختبارات المعالج المركزي، بينما بلغت نسبة التفوق في اختبارات الرسوميات ثلاثية الأبعاد قرابة 25%.

يشترك الهاتفان في شاشة أوليد بقياس 6.7 بوصة ونفس مستوى السطوع، بالإضافة إلى خيارات ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وتخزين يصل إلى 512 غيغابايت. ورغم استخدام نفس إعدادات مكبرات الصوت الاستريو وتقارب الضبط فيها، فإن الأداء العام يختلف بفضل الشريحة الجديدة.

سرعة الشحن ودعم البرمجيات والاتصال

يدعم الجهازان الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط عبر تقنية باور ديليفري، لكن الطراز الجديد يصل إلى نسبة شحن أعلى بنقطتين مئويتين عند علامة 15 دقيقة. وتزداد الفجوة لتصل إلى 6 نقاط مئوية عند علامة 30 دقيقة، مع تفوق سرعة شحن إس 26 إف إي بدقيقتين فقط للوصول إلى الشحن الكامل.

يحصل كلا الهاتفين على 7 سنوات من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية، إلا أن دعم إس 25 إف إي ينتهي قبل عام واحد بسبب إطلاقه في السنة الماضية. وأزالت سامسونغ دعم دي إكس السلكي ومخرج ديسبلاي بورت في الطراز الجديد، مع استمرار دعم ميزة دي إكس اللاسلكية فقط.

ثبات منظومة التصوير والتقييم السوقي

يتطابق نظام الكاميرات تماماً في الهاتفين من حيث المستشعرات والدقة، حيث يستخدمان مستشعر جي إن 3 بدقة 50 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية. وتدعم الكاميرا الرئيسية والأمامية تسجيل الفيديو بدقة 4K60، بينما تقتصر العدسات الأخرى على دقة 4K30.

يتوفر إس 26 إف إي بثلاثة ألوان هي التوت والجرافيت والفستق، بينما يتوفر السابق بأربعة ألوان تشمل الأزرق الجليدي والأسود والكحلي والأبيض. ويُعد الطراز الجديد صفقة أفضل في أوروبا بفارق سعري بسيط يبلغ 50 يورو، في حين يعتبر إس 25 إف إي خياراً أفضل في الولايات المتحدة بسبب فارق السعر البالغ 100 دولار.