أعلنت شركة سامسونج عن دعم تطبيق محفظتها للعملات المستقرة بدءاً من عملة USDC، وتتوفر هذه الميزة حالياً لمستخدمي هواتف جالاكسي في الولايات المتحدة. وستتاح الخدمة عند الإطلاق لنحو 82 مليون مستخدم في السوق الأمريكية، مما يمثل توسعاً مباشراً في الخدمات المالية الرقمية المقدمة عبر أجهزة الشركة.

آليات التحويل وإدارة الأصول الرقمية

يمكن للمستخدمين إرسال العملة مباشرة إلى حسابات بنكية تقليدية مؤهلة دون تعقيدات تقنية. كما يدعم التطبيق التحويل إلى محافظ العملات الرقمية المتوافقة دون فرض أي رسوم على المعاملات.

تتيح الميزة إضافة وإدارة الأصول رقمياً دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو وسيط ثالث. ولا يتطلب استخدام الخدمة تحميل تطبيقات إضافية أو إدارة مفاتيح خاصة منفصلة، حيث تتم العملية بالكامل داخل بيئة المحفظة.

البنية التحتية والشركاء التقنيون

تعتمد سامسونج على شركات باستيون وكوين بيس وسولانا وسوي لتنفيذ الميزة الجديدة بدقة وكفاءة. تتولى شركة باستيون المرخصة إدارة إطار عمل المدفوعات العابرة للحدود لضمان الامتثال التنظيمي.

ستتولى منصة كوين بيس مهمة التخزين الآمن لأصول عملة USDC لحماية أموال المستخدمين. وتعمل شبكتا سولانا وسوي كشركاء تقنيين للنظام الجديد لدعم سرعة المعاملات واستقرار الشبكة.

المدفوعات الدولية والتوسعات المستقبلية

تتضمن المحفظة بوابة مدفوعات عابرة للحدود تغطي أكثر من 60 دولة حول العالم. تُحوَّل الأموال تلقائياً وتصل للمستلم بعملته المحلية دون علمه بأنها أصول رقمية في الأساس.

أعلنت الشركة عن خطط مستقبلية لتمكين الدفع عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية لتعزيز الاستخدام اليومي. ومن المتوقع توسيع نطاق خدمة العملات المستقرة لتشمل دولاً أخرى لاحقاً بعد النجاح في السوق الأمريكية.