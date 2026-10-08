أعلنت شركة فيفو عن الإطلاق الرسمي لواجهة OriginOS 7 المعتمدة على نظام أندرويد 17 في السوق الهندية، مع تأكيد بدء وصول التحديثات إلى الأجهزة المؤهلة أواخر شهر أكتوبر الحالي.

الجدول الزمني لطرح التحديثات حسب السلاسل

تحصل سلسلة Vivo X300 وهاتف X Fold 5 على الأولوية القصوى في الاستلام خلال الدفعة الأولى المقررة لنهاية أكتوبر. وتليها مباشرة سلسلة Vivo X200 التي يصل إليها التحديث بحلول منتصف نوفمبر، بينما تحصل أجهزة سلسلة V على النسخة الجديدة في منتصف ديسمبر.

يتوسع نطاق الطرح لاحقًا ليشمل سلسلتي T وY من الهواتف الذكية. وتشمل دفعة منتصف نوفمبر تحديداً طرازي X200T وX200 Pro، في حين تصل الدفعة التالية لطرازات V50 بنهاية شهر ديسمبر.

تفاصيل الطرازات المشمولة في الدفعات اللاحقة

تضم قائمة المستفيدين من تحديث منتصف ديسمبر كلاً من هاتفي X100 وV70 Elite ضمن الجدول الزمني المعلن. ومن المقرر أن تحصل طرازات T5 وS2 على النظام الجديد بنهاية يناير المقبل.

تختتم الشركة خطة التوزيع بوصول الدفعة الأخيرة إلى طرازي V30 وY400 بنهاية فبراير. ولم تحدد الشركة تواريخ دقيقة للإصدار اليومي، مما يستدعي تحقق المستخدمين يدويًا من توفر التحديث في إعدادات أجهزتهم.

متطلبات التخزين والتهيئة التقنية للتثبيت

يبلغ حجم ملف التحديث عدة غيغابايت، ويختلف هذا الحجم باختلاف الطراز المستهدف. ويُوصى بتوفير مساحة تخزين فارغة لا تقل عن 10 غيغابايت لضمان نجاح عملية التنزيل والتثبيت دون أخطاء.

يجب على المستخدمين تثبيت أي تحديثات قديمة معلقة قبل الشروع في الترقية إلى الواجهة الجديدة. وتتضمن الواجهة ترقيات جوهرية وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة تعزز تجربة الاستخدام على نظام أندرويد 17.