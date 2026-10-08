رفضت الحكومة الهندية رسمياً ادعاءات إيلون ماسك بشأن وجود تمييز يعيق دخول خدمة ستارلينك إلى سوق الاتصالات المحلي، مؤكدة أن جميع المشغلين يخضعون لنفس المعايير والإجراءات القانونية.

رد الوزارة على اتهامات العرقلة

اتهم ماسك، يوم الأربعاء، أوليغاركيين مجهولين بعرقلة إطلاق الخدمة في الهند، ووصف هذه الممارسات المزعومة بأنها جريمة ضد الشعب الهندي. وأكد رجل الأعمال أن منصته توفر إنترنت عالي السرعة وبأسعار معقولة للمستهلكين.

صرحت وزارة الاتصالات الهندية بأن إطارها التنظيمي عادل وغير تمييزي تجاه أي طرف. وأوضحت الوزارة أن ستارلينك ومشغلين آخرين مرخصين يقفون حالياً في نفس المرحلة التنظيمية دون استثناء.

الإجراءات الأمنية وسوق يضم مليار مشترك

تخضع الشركات الثلاث حالياً لتقييمات أمنية دقيقة قبل البت في طلب الطيف الترددي. تحاول ستارلينك دخول السوق الهندية، التي تضم أكثر من مليار مشترك، منذ أكثر من خمس سنوات.

حاولت سبيس إكس إطلاق الخدمة لأول مرة عام 2021، لكنها استردت مدفوعات الطلبات المسبقة في أوائل عام 2022 لعدم حصولها على التراخيص. قررت الهند لاحقاً تخصيص الطيف الفضائي إدارياً بدلاً من المزادات العلنية لضمان الشفافية.

البنية التحتية والشراكات المحلية

تمتلك ستارلينك أكثر من 20 موقع بوابة أرضية، ونشرت مئات الهوائيات الأرضية داخل الأراضي الهندية. عينت سبيس إكس برابهاكار جاياكومار لقيادة عملياتها في ديسمبر الماضي، وأكدت نائبة رئيس ستارلينك استعداد الشركة الكامل لخدمة السوق.

أبرمت ستارلينك شراكات مع ريلاينس جيو وبهارتي إيرتيل العام الماضي لتعزيز حضورها. تتعاون شركة جيو مع مشغل الأقمار الصناعية SES لتقديم خدمات النطاق العريض، بينما تدعم شركة إيرتيل مشغل يوتلسات وان ويب المرخص محلياً.

التوسع الإقليمي المتزامن

تزامنت هذه التطورات التنظيمية مع تحرك إقليمي جديد للشركة في جنوب آسيا. أطلقت ستارلينك خدمتها للهواتف المحمولة في بنغلاديش هذا الأسبوع بالتزامن مع النقاش الدائر حول التراخيص الهندية.