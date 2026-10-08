تفاصيل الظهور الرقمي وعلاقة الطراز بسلسلة A

تعمل شركة سامسونغ حالياً على تطوير هاتف جالاكسي F70 العادي، حيث ظهر الجهاز الجديد في قائمة الأجهزة المدعومة بمنصة جوجل بلاي. يحمل الهاتف المرتقب رقم الطراز SM-E176E الذي يشير إلى علاقة محتملة مع هاتف جالاكسي A17 الصادر في شهر أغسطس.

قد يكون الهاتف الجديد نسخة معاد تسميتها من جهاز A17، وهو نهج اتبعته الشركة سابقاً. يُعتبر هاتف F70e الذي أُطلق في فبراير الماضي نسخة معاد تسميتها من جالاكسي A07، بينما طُرح هاتف جالاكسي F70 برو في شهر أغسطس.

المواصفات التقنية للشاشة والمعالج والذاكرة

يُتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة سوبر أموليد قياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل. يصل معدل تحديث الشاشة المتوقع إلى 90 هرتز، وسيعمل الجهاز بمعالج إكسينوس 1330 وفق التوقعات الحالية.

تتراوح خيارات الذاكرة العشوائية المتوقعة بين 4 و6 و8 غيغابايت لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة. تتوفر سعات تخزين متوقعة بحجم 128 أو 256 غيغابايت لدعم التطبيقات والملفات الشخصية.

منظومة التصوير وقدرات البطارية والشحن

تشمل الكاميرا الخلفية الرئيسية المتوقعة دقة 50 ميغابكسل مع مثبت بصري لضمان ثبات الصور. توجد كاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميغابكسل في المواصفات المتوقعة، وتتضمن القائمة كاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

تصل دقة الكاميرا الأمامية المتوقعة إلى 13 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واط حسب التوقعات.