رصد اختبارات مبكرة على الفئات الاقتصادية

بدأت شركة سامسونغ اختبار واجهة One UI 9.5 بشكل مكثف قبل إتمام نشر التحديث السابق، حيث تجري التجارب حالياً على هواتف اقتصادية مثل Galaxy A17 5G. رصد الخبير فهد علي جاويد بدء هذه الاختبارات بعد ظهور نسخة برمجية جديدة تحمل الرمز A176BOXM8EZJ1 على خوادم الشركة.

ظهرت الواجهة الجديدة أمس على خوادم سامسونغ الخاصة بهاتف Galaxy A57، مما يؤكد توسع نطاق التطوير. تعتمد الواجهة المرتقبة على نظام أندرويد 17 تماماً مثل الإصدار 9.0 من حيث الأساس البرمجي.

تغيير في استراتيجية توزيع النسخ التجريبية

اعتادت سامسونغ بدء تجاربها بالأجهزة الرائدة قبل الانتقال للفئات المتوسطة والدنيا، وقد انطلقت اختبارات One UI 9.5 على سلسلة Galaxy S26 قبل شهرين. توسعت التجارب الشهر الماضي لتشمل هاتفي Galaxy Z Flip 8 وGalaxy Z Fold 8 ضمن الجدول الزمني المعتاد.

يشير التوجه الحالي نحو الهواتف الاقتصادية إلى تسريع وتيرة الوصول لهذه الشريحة من المستخدمين. يأتي هذا التوسع في الاختبارات بالتزامن مع استمرار العمل على الأجهزة القابلة للطي والرئيسية.

تحسينات وظيفية وبصرية متوقعة في الواجهة

يُتوقع أن تتضمن النسخة ميزة قفل التطبيقات وأيقونات داكنة مخصصة للوضع الليلي لتعزيز تجربة الاستخدام. تشمل الإضافات المتوقعة حركات أكثر سلاسة ورسوماً متحركة جديدة لمستشعر البصمة لتحسين الاستجابة البصرية.

من المنتظر إدخال تعديلات طفيفة على واجهة الكاميرا لدعم خيارات التصوير بشكل أفضل. ستدعم الواجهة أيضاً ميزة انعكاس التطبيقات لتوفير مرونة أكبر أثناء تعدد المهام.