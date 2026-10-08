أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات عن مواجهات معقدة للمنتخبات البريطانية، حيث وقعت إنجلترا في مجموعة تضم إسبانيا بطلة العالم، بينما تواجه أيرلندا الشمالية البرتغال، وتقطع جمهورية أيرلندا مسافة طويلة إلى كازاخستان.

مباريات قوية لإنجلترا وأيرلندا الشمالية

تتفوق إنجلترا على اليونان بواقع 55 مركزاً في تصنيف الفيفا العالمي، وسبق لها الفوز على أوكرانيا بنتيجة إجمالية 9-1 في مباراتي مرحلة المجموعات. ورغم هذا السجل القوي، فإن القرعة وضعت المنتخب الإنجليزي في اختبار صعب بمواجهة إسبانيا حاملة اللقب.

تبدأ أيرلندا الشمالية مشوارها بمواجهة البرتغال في الجولة الأولى، علماً بأن الأخيرة هزمتها مرتين خلال تصفيات يورو 2025. وفي حال التأهل من هذه المرحلة، قد تواجه أيرلندا الشمالية منتخب آيسلندا في الجولة الثانية من التصفيات.

طموحات اسكتلندا وعقبة السويد

تسعى اسكتلندا للوصول إلى نهائيات كأس العالم للسيدات للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعد مشاركتها السابقة عام 2019 وفشلها في التأهل لنسخة 2023. وتعادل المنتخب الاسكتلندي مع بلجيكا خلال منافسات العام الحالي ضمن تحضيراته للتصفيات.

قد تواجه اسكتلندا منتخب السويد في الجولة الثانية، وهو فريق وصل إلى نصف النهائي في آخر نسختين من البطولة العالمية. ويمثل هذا الخصم تحدياً كبيراً للمساعي الاسكتلندية للعودة إلى المحفل الدولي بعد الغياب عن النسخة الماضية.

مسار شاق لويلز وجمهورية أيرلندا

فازت ويلز على ألبانيا بنتيجة 4-0 في مرحلة المجموعات بالتصفيات، لكنها لم يسبق لها الفوز على أي منتخب ضمن أفضل 20 في مباراة تنافسية رسمية. ويظل هذا السجل عائقاً أمام طموحات الفريق في تجاوز الأدوار الإقصائية الصعبة.

تمتلك جمهورية أيرلندا مساراً صعباً يبدأ بمواجهة كازاخستان في الجولة الأولى، مما يستوجب قطع البعثة مسافة 3100 ميل للسفر إليها. وقد يتواصل المشوار الشاق بمواجهة محتملة ضد منتخب بلجيكا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة.