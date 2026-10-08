يكثف نادي ليفربول الإنجليزي محادثاته مع اللاعب ريو نغوموها لتجديد عقده لفترة طويلة، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق على شروط محسنة خلال الأشهر المقبلة.

تفاصيل العقد الحالي والمسار المهني

يبلغ عمر نغوموها 18 عاماً، ويمتد عقده الراهن حتى صيف عام 2028. انتقل اللاعب من أكاديمية الشباب إلى صفوف الفريق الأول في غضون عام واحد تقريباً.

خاض الموهبة الشابة 19 مباراة في الدوري خلال موسم ظهوره الأول، وشارك أساسياً مرة واحدة فقط في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

أرقام قياسية وإشادة قيادية

سجل نغوموها هدف الفوز ضد نيوكاسل الموسم الماضي ليصبح أصغر هداف في تاريخ ليفربول. وأشاد القائد فيرجيل فان دايك بأداء زميله خلال مواجهة ولفرهامبتون مطلع العام الجاري.

وصف فان دايك اللاعب بأنه موهبة استثنائية تمتلك سرعة ومهارة عالية في المواجهات الفردية. ويرى مسؤولو النادي أن التجديد يعكس تطور مكانة اللاعب بسرعة كبيرة.

آفاق مستقبلية على الصعيد الدولي

دخل نغوموها ضمن خيارات منتخب إنجلترا الأول بفضل مستواه الفني المتصاعد. ويتوقع الطرفان إنهاء المفاوضات بشأن الشروط المحسنة قريباً لضمان بقاء اللاعب.