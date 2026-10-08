غادر كاي هافيرتس معسكر منتخب ألمانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب إصابة، وذلك قبل أيام من مباراة أرسنال المرتقبة ضد ليدز يونايتد في نهاية الأسبوع الجاري.

تشخيص طبي يحدد طبيعة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة

وصف الاتحاد الألماني لكرة القدم حالة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بأنها شد عضلي، وتشير التحليلات الأولية إلى أن المشكلة الصحية لن تكون طويلة الأمد. ومن المرجح أن تقتصر مدة غياب هافيرتس عن الملاعب على أسابيع معدودة بدلاً من امتدادها لشهور طويلة.

تقييم متخصص لتصنيف الشد العضلي وفترة التعافي

صرح ستيفن سميث، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كيتمان لابز المتخصصة في تحليل الأداء والإصابات، بأن المصطلح الطبي المستخدم يشير غالباً إلى شد عضلي خفيف وليس تمزقاً كبيراً. وأوضح سميث أن الإصابة قد تُصنف ضمن الدرجة الأولى أو الثانية بناءً على الفحوصات الدقيقة.

تتراوح فترة التعافي المتوقعة لهذا النوع من الإصابات بين أسبوعين وأربعة أسابيع وفقاً للتقييم الفني والطبي. ويعتمد الجدول الزمني للعودة على استجابة جسم اللاعب للعلاج التأهيلي خلال الأيام القادمة.

السجل التهديفي للاعب وخيارات التعويض الهجومي

سجل هافيرتس أهدافاً مهمة هذا الموسم في شباك مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي وتشيلسي، مما يجعل غيابه مؤثراً على الخطوط الأمامية. ويُتوقع أن يحل فيكتور جيوكيريس بديلاً لهافيرتس خلال فترة الغياب المقبلة للحفاظ على الفاعلية الهجومية.

يملك البديل السويدي سجلاً تهديفياً قوياً، حيث سجل 21 هدفاً في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي. ويمنح هذا الرصيد التهديفي الجهاز الفني ثقة في قدرة جيوكيريس على سد الفراغ مؤقتاً.