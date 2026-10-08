أتاحت شركة أوبو هاتف Oppo K14 Plus 5G للشراء في السوق الهندي حالياً، وذلك بعد كشفها الرسمي عن الجهاز نهاية سبتمبر الماضي. ويتوفر المنتج الجديد عبر متجر أوبو الهند الإلكتروني ومنصة فليبكارت للمستهلكين الراغبين في اقتنائه.

تفاصيل التسعير والحوافز الشرائية

يبدأ سعر نسخة 6 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين من 29,999 روبية، بينما تبلغ تكلفة نسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين 32,999 روبية. ويصل سعر النسخة العليا بسعة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت إلى 35,999 روبية.

يتوفر خصم بنكي فوري بقيمة 4,000 روبية على جميع الفئات، لتنخفض الأسعار بعد الخصم لتصبح 25,999 و28,999 و31,999 روبية على الترتيب. ويُتاح أيضاً خيار تقسيط بدون فوائد لمدة ستة أشهر عند الشراء لتسهيل عملية الامتلاك.

المواصفات التقنية والأداء

زُوّد الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة بدقة FHD+، وتبلغ دقة عرضها 2,772 × 1,272 بكسل مع معدل تحديث تكيفي 120 هرتز. ويدعم الجهاز معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ويعمل بمعالج Dimensity 7360 Max.

يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وتبلغ سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1. ويعمل الجهاز بنظام ColorOS 16 المستند إلى أندرويد 16، ويتضمن مستشعراً لبصمة الإصبع مدمجاً تحت الشاشة.

نظام التصوير والطاقة

يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وتدعم الكاميرا الخلفية تثبيت الصورة البصري ثنائي المحور. وتوجد كاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل لقياس العمق وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

زُوّد الهاتف ببطارية سعتها 8,000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط، كما يدعم الجهاز الشحن العكسي السلكي بقدرة 10 واط. ويتوفر الجهاز بلونين هما: البرتقالي الشمسي والأبيض النجمي.