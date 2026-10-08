يستضيف الكاتب إد آرونز جلسة أسئلة مباشرة الساعة الثالثة مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي لمناقشة عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوز منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0 في براغ.

قمة أنفيلد ومباريات السبت

يزور مانشستر سيتي ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول يوم الأحد الساعة 16:30. يسعى أرسنال لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر، حيث تقام مباراته ضد ليدز يوم السبت الساعة 12:30.

يلعب أستون فيلا ضد برينتفورد يوم السبت الساعة 15:00. يواجه تشيلسي فريق بورنموث في التوقيت ذاته، بينما يستضيف إيبسويتش فريق فولهام، ويلتقي سندرلاند مع برايتون الساعة 15:00 أيضاً.

مواجهات الأحد والاثنين وتحسين المراكز

يهدف مانشستر يونايتد وتوتنهام إلى تحسين بدايتهما هذا الموسم عندما يلتقيان يوم السبت الساعة 17:30. يلعب كريستال بالاس ضد نوتينغهام فورست، وهال سيتي ضد إيفرتون يوم الأحد الساعة 14:00.

تختتم الجولة بلقاء كوفنتري ضد نيوكاسل يوم الاثنين الساعة 20:00. تتزامن هذه المباريات مع تعهد ميكيل أرتيتا بأن التوقيع على عقد جديد يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني هو البداية فقط.

موقف المشجعين والمنتخب الوطني

أكد مشجعو مانشستر سيتي أن ذكرياتهم باقية ولا تتأثر بأي أحكام. جاء ذلك بالتزامن مع انتصار المنتخب الإنجليزي خارج أرضه في العاصمة التشيكية براغ.