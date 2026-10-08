أبلغ المهاجم البرازيلي إندريك إدارة نادي ميلان الإيطالي بأنه يمثل خياره المفضل للانتقال إليه حال مغادرته صفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي تتطلب موافقة النادي الملكي لإتمام أي صفقة.

تفاصيل العرض الميلاني والعلاقات الإدارية

يخطط مسؤولو ميلان لاستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر فقط في الميركاتو الشتوي. قد تمتد المفاوضات لتشمل مناقشة مستقبل المهاجم البرازيلي على المدى الطويل بين الناديين.

تربط وكالة "روك نيشن" علاقات قوية بمالك ميلان جيري كاردينالي، مما يسهل التواصل. يبلغ الراتب الصافي للاعب حوالي 2.5 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى المكافآت المتفق عليها.

لا يُعتبر هذا الراتب عائقاً مالياً أمام إتمام صفقة الانتقال المرتقبة. سبق للنادي الإيطالي محاولة التعاقد مع إندريك خلال سوق الانتقالات الصيفي الفائت دون نجاح.

الموقف الفني الحالي وسابقة الإعارة

شارك المهاجم البرازيلي لمدة 4 دقائق فقط طوال الموسم الحالي مع فريقه. منع المدرب جوزيه مورينيو إعارة اللاعب خلال الصيف الماضي رغم المحاولات.

كان اللاعب قد انضم إلى نادي ليون الفرنسي معاراً في يناير من العام الماضي. يحتاج انتقاله الشتوي المقبل إلى موافقة صريحة من إدارة ريال مدريد.

منافسة روما وأستون فيلا على الصفقة

يبدي نادي روما اهتماماً جاداً بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي في يناير. يقوم ويسلي بالضغط شخصياً على زميله في منتخب البرازيل للانضمام إلى صفوف الذئاب.

ارتبط اسم أستون فيلا الإنجليزي برغبة مماثلة في ضم اللاعب لتعزيز هجومه. ورغم هذه المنافسة، يبقى ميلان الوجهة الأولى التي يفضلها إندريك حالياً.