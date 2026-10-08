سيصبح ويستون ماكيني أكثر لاعبي يوفنتوس الحاليين خوضاً للمباريات خلال زيارة الفريق لمدينة كالياري نهاية الأسبوع الجاري. ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب الأمريكي في التشكيلة الأساسية في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب يونيبول دوموس.

تجاوز رصيد لوكاتيلي والاقتراب من الأرقام التاريخية

ستصل حصيلة مشاركات ماكيني مع النادي إلى 234 مباراة بعد هذا اللقاء المرتقب. ويتجاوز هذا الرقم رصيد زميله المصاب مانويل لوكاتيلي بمباراة واحدة فقط، ليصبح الأول في التشكيلة الحالية.

يأتي دانييلي روغاني ثانياً في قائمة المشاركين بـ 157 مباراة، بينما يحتل فيديريكو غاتي المركز الثالث برصيد 139 مباراة. وسجل أندريا كامبياسو 134 مشاركة مع الفريق حتى الآن، وبلغ عدد مشاركات كينان يلدز 132 مباراة.

خاض غليسون بريمر 128 مباراة بقميص السيدة العجوز ضمن إحصائيات اللاعبين الحاليين. ولا يزال إدغار ديفيدز يتصدر القائمة التاريخية للاعبي النادي بـ 235 مباراة أمام ماكيني.

السجلات التاريخية وأبرز الأسماء في سجلات النادي

يتقدم ستيفان ليختشتاينر القائمة التاريخية بـ 258 مباراة، يليه عمر سيفوري الذي سجل 253 ظهوراً. ووصل فويتشيك تشيزني إلى 252 مشاركة تاريخية مع الفريق، بينما خاض فابيو كابيلو 239 مباراة في السجل التاريخي ليوفنتوس.

المسيرة التهديفية والعقد الممتد تحت قيادة سباليتي

يتشارك ماكيني صدارة الهدافين في التشكيلة الحالية مع يلدز برصيد 27 هدفاً لكل منهما. ولم يسجل اللاعب الأمريكي أي هدف خلال الموسم الحالي حتى الآن، رغم مسيرته الطويلة منذ انضمامه للفريق في عام 2020.

عاد ماكيني للمشاركة أساسياً في مواجهة إن إي سي عقب غياب قرابة شهر بسبب مشكلة عضلية. ويمتد عقد اللاعب الحالي مع النادي حتى عام 2030، بعد أن لعب تحت إشراف مدربين منهم أليغري وتياغو موتا وإيغور تودور.

يعمل اللاعب حالياً تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي وصفه بأنه يجيد اللعب في كافة مراكز الوسط.