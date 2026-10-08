بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي البحث عن بدائل هجومية لصيف العام المقبل، بعد مرور شهر واحد فقط على انضمام المهاجم نيك فولتيمادي إلى صفوفه.

مخاوف إدارية من الأداء الفردي

أثار إهدار اللاعب فرصة محققة أمام صربيا مخاوف إدارة تورينو بشأن مستواه الفني. حدثت الفرصة الضائعة في ميونخ من مسافة ياردتين فقط، مما عرض المهاجم لانتقادات واسعة في الصحافة الألمانية بسبب تلك اللقطة تحديداً.

لم يسجل فولتيمادي أي هدف، وشارك لدقائق قليلة مع المنتخب خلال الفترة الماضية. انضم اللاعب إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة المباشرة من نيوكاسل، لكن الشكوك تحيط الآن بقدراته الحقيقية.

عدم ملاءمة المركز والتوقعات الفنية

يرى المهاجم نفسه مهاجماً ثانياً وليس رأس حربة صريحاً، رغم أن طوله يبلغ 1.98 متر. يعترف اللاعب بضعفه في الكرات الهوائية، بينما يمتلك يوفنتوس عدداً كافياً من اللاعبين القادرين على اللعب خلف المهاجم أصلاً.

من المتوقع انتهاء إعارة اللاعب في شهر يونيو كما هو مخطط له مسبقاً. دفع هذا الوضع الإدارة للتفكير مبكراً في حلول جديدة قبل إغلاق الموسم الحالي.

ثلاثة خيارات مطروحة لتعزيز الخط الأمامي

يدرس جيوفاني كارنيفالي ثلاثة خيارات بديلة لتعزيز الهجوم في الميركاتو القادم. يُعد ماتيو ريتيغي، المحترف حالياً في القادسية السعودي، أحد هذه الخيارات المتاحة للتعاقد.

يدخل فلارين بالوغون، مهاجم موناكو وأرسنال السابق، ضمن اهتمامات النادي الإيطالي أيضاً. يُعد أنطونيو رايموندو، المعار من بولونيا إلى فروزينوني، الخيار الثالث في القائمة، وقد سجل رايموندو أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم.