أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، عدم استعجاله في تحديد خليفة ليونيل ميسي للقميص رقم 10، وذلك عقب إعلان النجم اعتزاله اللعب الدولي يوم الثلاثاء الماضي.

مرشحون شباب وخيار فوري للمركز

يُعد نيكو باز، لاعب كومو، المرشح الأبرز لدى المشجعين الأرجنتينيين لخلافة الأسطورة، بينما دخل فرانكو ماستانتونو ضمن قائمة المرشحين أيضاً. يلعب ماستانتونو حالياً في صفوف فيورنتينا معاراً من نادي ريال مدريد الإسباني.

يتميز كل من باز وماستانتونو باللعب بالقدم اليسرى والإبداع الكروي اللازم لهذا المركز الحساس. بالمقابل، يُعتبر أليكسيس ماك أليستر خياراً فورياً لشغل المركز، كونه يرتدي الرقم حالياً مع ليفربول وفاز بلقب كأس العالم مع بلاده.

قيود الفيفا والحلول المقترحة للأرقام

يمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم تقاعد أرقام القمصان في البطولات الرسمية، ويشترط ترقيم قوائم المونديال بشكل متسلسل من 1 إلى 26 دون فجوات. سبق للفيفا أن رفضت طلب الأرجنتين بتقاعد الرقم 10 تكريماً لدييغو مارادونا قبل مونديال 2002.

ارتدى أرييل أورتيغا القميص رقم 10 بعد رفض طلب تقاعده عام 2002، واقتُرِح حل بديل بمنح القميص للاعب احتياطي أو موهبة شابة نادراً ما يشارك أساسياً.

إرث ميسي ورؤية الجهاز الفني

ارتدى ميسي القميص رقم 10 لأول مرة في عام 2009، وسجل 126 هدفاً خلال مسيرته الدولية التي خاض فيها 208 مباريات مع منتخب الأرجنتين. أكد المدرب سكالوني أن الهدف ليس مجرد ملء الفراغ، بل أن يتمكن لاعب من جعل هذا القميص ملكاً له بجدارة.