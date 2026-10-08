تطبيق PocketPal AI كبديل محلي يعمل بلا إنترنت

اختبر كاتب تقني تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي محلي على هاتفه بعد تفعيل وضع الطائرة للتأكد من عدم الاعتماد على المعالجة السحابية. يوفر نظام أندرويد مسارات متعددة لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة، واختار الكاتب تطبيق PocketPal AI لسهولة استخدامه وإتاحة اختيار النموذج المناسب.

يتوفر التطبيق مفتوح المصدر عبر متجر جوجل بلاي، ويمكن الوصول إلى كود البرمجة الخاص به على منصة GitHub. يعتمد البرنامج على مكتبة llama.cpp لتشغيل النماذج باستخدام وحدة المعالجة المركزية أو الرسومية، مما يضمن بقاء المحادثات داخل الجهاز لتحقيق الخصوصية التامة.

متطلبات التشغيل والنماذج المدعومة

يدعم التطبيق نماذج GGUF من منصة Hugging Face مثل Gemma وQwen وPhi، ويتيح إضافة نماذج محلياً أو عن بعد. قام الكاتب بتنزيل وتحميل نموذج Gemma 3 1B للمحادثة، حيث يعرض التطبيق تفاصيل النماذج المتاحة بما فيها الحجم وعدد المعلمات والقدرات.

يوصي المطورون بذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 6 جيجابايت للنماذج الصغيرة، بينما تتطلب النماذج الأكبر سعة 8 جيجابايت أو أكثر. تناسب الهواتف الأحدث ذات الرقائق الأسرع هذه المهام، وتتوفر خيارات أخرى مثل MLC Chat وGoogle AI Edge Gallery وMaid وLM Playground وتشغيل Ollama عبر Termux.

الأداء الوظيفي والقيود التقنية

يتضمن التطبيق شخصيات ذكاء اصطناعي مسبقة التكوين مثل المساعد Pip وشخصية Lookie المخصصة لتحليل الفيديو المباشر من كاميرا الهاتف. يدعم التطبيق خيارات صوتية متعددة تشمل Kitten وKokoro وSupertonic، ويعتمد أداء تحليل الفيديو على نوع النموذج ومواصفات الهاتف المستخدم.

كانت استجابات النموذج المحلي أبطأ بشكل ملحوظ من الخدمات السحابية، ولا تستطيع النماذج الصغيرة منافسة نظيراتها الكبيرة في جميع المهام. ينقطع النموذج عن المعلومات الحالية والأخبار العاجلة لعدم اتصاله بالإنترنت، لذا لا يحل التشغيل المحلي محل خدمات Gemini أو ChatGPT رغم فائدته في الأماكن ذات الإشارة الضعيفة أو أثناء الرحلات الجوية.