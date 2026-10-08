شددت لورين جيمس على ضرورة تركيز منتخب إنجلترا للسيدات على تحقيق الفوز في مباراتي الملحق أمام اليونان، بينما تلقت لاعبة الوسط ليكسي بوتر خبر استدعائها الأول لتمثيل المنتخب الوطني.

مسار التصفيات المؤهلة لكأس العالم

يحتل منتخب إنجلترا حالياً المركز الثاني في المجموعة الثالثة للتصفيات خلف إسبانيا بفارق الأهداف فقط. وأكدت جيمس أن الفريق لا يستطيع تغيير الوضع الراهن ويجب عليه التطلع للأمام بدلاً من النظر إلى الوراء.

ستواجه إنجلترا الفائز من مباراة سلوفاكيا وأوكرانيا في حال نجحت في تجاوز عقبة اليونان. ويضمن الفائز من هذه المواجهة المقبلة بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل في البرازيل.

وصفت جيمس المشاركة في المونديال بأنها حلم يجمع الجميع وهدف رئيسي يسعى الفريق لتحقيقه في الوقت الحالي.

استدعاء مفاجئ للاعبة تشيلسي الشابة

أعربت ليكسي بوتر البالغة من العمر 20 عاماً عن مفاجأتها الكبيرة باستدعائها الأول لتمثيل منتخب إنجلترا. وتلقت اللاعبة خبر الانضمام للمنتخب أثناء تواجدها في غرفتها بمنزل عائلتها.

بادرت بوتر بإبلاغ والدتها بالخبر فور تلقيه، وعبرت الأم عن فخرها الكبير بابنتها. وشاركت اللاعبة أساسية في جميع انتصارات تشيلسي الأربع هذا الموسم تحت قيادة المدربة سونيا بومباستور.

سجلت بوتر هدفاً خلال فوز فريقها بنتيجة 2-0 على برمنغهام الشهر الماضي.

تميز فردي وعقود جديدة

وقعت لورين جيمس عقداً جديداً مع ناديها تشيلسي في وقت سابق من العام الجاري. ونالت جائزة أفضل لاعبة في النادي لعام 2024 تقديراً لمستوياتها المميزة.

يحتل تشيلسي المركز الثاني في ترتيب الدوري بعد خسارته نقطتين فقط من خمس مباريات خاضها حتى الآن. وأبدت جيمس ثقتها الكاملة بأن أفضل مستوياتها الفنية لم يأتِ بعد.