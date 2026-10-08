أطلقت مجلة «وايرد» مشروعاً تفاعلياً يتيح للمستخدمين تخيل كيفية إنفاق ثروة إيلون ماسك، وذلك بالتعاون مع نيل أغاروال، مالك موقع Neal.fun.

تحديث الأرقام لتعكس التضخم الحقيقي

يُعد هذا المشروع نسخة محدثة من لعبة صدرت قبل ست أو سبع سنوات، وكانت تركز على تصور مبلغ 100 مليار دولار فقط. ارتفع سعر شطيرة «بيج ماك» في النسخة الحالية من دولارين إلى 6 دولارات، ليعكس التحديث معدلات التضخم الحقيقية خلال السنوات الماضية.

تسمح الأداة للمستخدمين بشراء سلع متنوعة تتراوح بين الوجبات السريعة وحاملات الطائرات وحتى كرة لاس فيغاس. يعرض الموقع عداداً للمبلغ المتبقي، ويظهر المشتريات في مساحة بصرية ثلاثية الأبعاد لتكون التجربة ملموسة بصرياً بدلاً من الاعتماد على الرسوم البيانية.

تحديات تقنية في عرض البيانات الضخمة

يواجه الدماغ البشري صعوبة علمية في استيعاب الفارق بين المليار والتريليون، حيث يبلغ حجم التريليون ضعف المليار بألف مرة. يستحيل تقنياً عرض تريليون دولار نقداً ورقياً على صفحة الويب، مما دفع المطور لاستخدام تقنيات بديلة لمحاكاة الأبعاد الثلاثية تجنباً لتجميد المتصفحات.

يرى أغاروال أن الويب وسيط مثالي لعرض البيانات الضخمة بفضل المساحة اللانهائية التي يوفرها. ويفضل المطور العمل عبر الويب لتجنب قيود الموافقة المسبقة المفروضة في متاجر التطبيقات التقليدية.

مجتمعات رقمية وتفاعل غير متوقع

يدير أغاروال موقعه الشخصي منذ أن كان في التاسعة عشرة من عمره، وشهد إطلاق المستخدمين لمبادرات مجتمعية غير متوقعة داخل ألعاب الموقع. تمكن اللاعبون سابقاً من فتح اللغة اليابانية بالكامل داخل لعبة Infinite Craft دون تخطيط مسبق من المطور.

تشكلت مجتمعات رقمية نشطة حول ألعاب المحاكاة لمناقشة التفاصيل الدقيقة والجغرافيا الخاصة بها. وتعزز هذه التفاعلات قدرة المنصة على تقديم تجارب مستخدم غنية تتجاوز الهدف الأساسي من البرمجة.