أطلقت شركة إنفيديا نظام التشغيل "هالوس" لمراقبة وحدات الأجهزة ومكتبات البرمجيات باستمرار، وذلك بهدف تعزيز معايير الأمان في الأنظمة الروبوتية والمركبات المستقلة.

آليات الرصد الفوري وعزل المهام الحرجة

يهدف النظام الجديد إلى رصد الأعطال بسرعة فائقة وعزل مهام الحوسبة الحرجة للسلامة عن بقية العمليات. ويتضمن النظام جسر مستشعرات "إنفيديا هولوسكان" الذي يربط بيانات المستشعرات مباشرة بمعالجة السلامة لضمان الاستجابة اللحظية.

يمكن دمج هذا الجسر التقني في مكونات مادية متنوعة مثل المتحكمات الدقيقة أو مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة. وتسمح هذه المرونة بتطبيق بروتوكولات الحماية داخل البنية التحتية للأجهزة دون الاعتماد الكلي على البرمجيات الخارجية.

أدوات المحاكاة والفحص المخبري

تحتوي حزمة "هالوس" على أدوات محاكاة متقدمة تتيح اختبار الروبوتات بدقة ضمن بيئات افتراضية آمنة. كما توفر الحزمة برنامج مختبر فحص متخصص لتقديم ملاحظات سريعة حول مشكلات السلامة المحتملة أثناء مراحل التطوير.

تساعد هذه الأدوات المطورين في اكتشاف الثغرات قبل النشر الفعلي للنظام في الميدان. ويقلل ذلك من المخاطر المرتبطة بالتجارب المباشرة على الأجهزة المادية في المراحل الأولية.

التكيف مع تعريفات السلامة المتعددة

تطلب نقل النظام من المركبات ذاتية القيادة إلى الروبوتات استيعاب تعريفات متعددة للسلامة تتناسب مع كل تطبيق. وتختلف اعتبارات السلامة بشكل جذري بين روبوتات التنظيف البسيطة وروبوتات رفع الأحمال الثقيلة الخطرة.

أُعيد تصور المنصة لتكون قابلة للبرمجة وتسمح للمطورين بتحديد وظائف سلامة مخصصة تناسب احتياجاتهم. وتهدف هذه الوظائف المخصصة إلى الحفاظ على البنية التحتية سليمة دون فقدان السيطرة عليها أثناء التشغيل.

التحديات التشغيلية في البيئات الديناميكية

تعمل الروبوتات في بيئات غير منظمة ومعقدة مثل المصانع والمستشفيات حيث قد تظهر عوائق فجأة أمامها. وتضطر هذه الآلات للتوقف شبه الكامل قبل المنعطفات بسبب عدم القدرة على رؤية النقاط العمياء بوضوح.

يفرض هذا الواقع تحديات تقنية تتطلب أنظمة مراقبة مستمرة لتجنب الاصطدامات المفاجئة. ويعالج نظام "هالوس" هذه القيود من خلال ربط المعالجة بالبيانات الحسية المباشرة.